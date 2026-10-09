"Бабушкины" гардины снова в моде: какие цветочные шторы выбирают для современных домов

Растительные узоры добавляют интерьеру мягкости

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Еще недавно мелкие цветы на шторах напоминали о бабушкиной квартире . Теперь этот мотив возвращается в современные дома – в обновленном прочтении. Мелкие полевые цветы на легкой ткани, крупные розы или ботанические рисунки добавят комнате характера и мягкости. Для этого не придется менять мебель или декор.

Дизайнеры советуют выбирать приглушенные цвета, чтобы принт не перетягивал на себя все внимание. О тенденциях оформления окон рассказывает Livingetc .

Цветочный принт должен поддерживать интерьер

Крупные розы становятся выразительным акцентом, а мелкие полевые цветы добавляют пространству легкости. Ботанический рисунок может объединить цвета в комнате – особенно если один из оттенков орнамента повторяется в отделке или текстиле.

Шторы часто занимают значительную часть стены, поэтому слишком яркий или пестрый рисунок способен визуально перегрузить пространство. Чтобы интерьер выглядел сбалансированным, дизайнеры советуют сочетать принт со сдержанной палитрой. Например, выбрать светлую ткань с деликатными цветами или черно-белый узор.

Яркий принт, привлекающий все внимание

Нежный растительный орнамент на светлом фоне

Приглушенные оттенки смягчают узор

В трендах 2026 года растительные мотивы не должны быть "кричащими". Лучше выбирать спокойные оттенки, которые не конкурируют с другими цветами в комнате: приглушенные розовый, зеленый, кремовый или серый. Главное, чтобы они гармонировали с остальным интерьером.

Цветочные шторы подойдут и для лаконичной обстановки, где узор станет главной декоративной деталью, и для комнаты, в которой уже есть орнаменты. Во втором случае принты должны сочетаться по масштабу и цвету, а не конфликтовать.

Цветочные шторы в интерьере с другими узорами

Различные принты, но общая палитра

Ткань и детали формируют завершенный вид

Впечатление от штор зависит и от рисунка, и от деталей. Фактура ткани, обработка краев и способ подвешивания помогают создать целостный образ окна. Декоративный кант может подчеркнуть цвет из принта, а складки – добавить полотну объема.

Для более легкого образа подойдут полупрозрачные ткани с деликатным растительным мотивом. Более выразительное оформление создадут плотные шторы с розами или ботаническим орнаментом. В любом случае принт лучше оставить главным акцентом и не перегружать его дополнительными деталями.

Полупрозрачные шторы с тонким растительным мотивом.