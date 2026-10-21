Шторы на кухне уходят в прошлое: чем их заменить

Рулонные модели, горизонтальные жалюзи и внутренние ставни проще очищать от загрязнений

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Тканевые шторы – не самый практичный выбор для кухни. Они впитывают жир и запахи, требуют частой чистки и могут быть опасны рядом с плитой. Вместо них подойдут рулонные шторы, горизонтальные жалюзи или внутренние ставни.

Разбираемся, какие материалы и конструкции выбрать для кухонного окна.

Почему тканевые шторы неудобны на кухне

Главная проблема – близость ткани к плите, духовке, чайнику или тостеру. Огнестойкие материалы существуют, но многие ткани для штор легко воспламеняются. К тому же полотно может сдвинуться от порыва воздуха и оказаться рядом с горячим прибором. Поэтому при оформлении окна нужно учитывать и внешний вид, и расположение техники, отмечает Russells Curtains.

Ещё одна причина отказаться от привычных занавесок – уход. Во время готовки на ткань попадают брызги, она впитывает жир и кухонные запахи. Поэтому чистить такие шторы приходится чаще, чем в других комнатах.

Римские шторы эту проблему не решают: они тоже сделаны из мягкой ткани, которая собирает грязь и запахи. Замена длинных занавесок на более компактную тканевую конструкцию не избавит от сложного ухода – особенно на кухне, где регулярно готовят.

Рулонные шторы и жалюзи: что выбрать

Рулонные шторы удобны своей компактностью. Особенно хорошо они смотрятся внутри оконной рамы: полотно занимает мало места и находится дальше от возможных источников опасности. Нижняя планка удерживает его на месте, поэтому оно не развевается, как свободно висящая занавеска.

Такие шторы обычно делают из менее воспламеняемых материалов. Большинство моделей можно протереть влажной тканью, а перед уборкой – просто поднять. Это практичная замена шторам, которые для полноценной чистки приходится снимать.

Горизонтальные жалюзи на кухне удобно протирать влажной тканью. Фото сгенерировано ИИ

Горизонтальные жалюзи подойдут тем, кто хочет регулировать приток воздуха и количество света. Положение ламелей помогает менять степень открытости окна. Для кухни особенно хороши модели из алюминия или материала, имитирующего дерево: они хорошо переносят высокую температуру и влажность. Их сдержанный вид сочетается с разными стилями интерьера.

Внутренние ставни – альтернатива свободно висящей ткани

Ещё один вариант – внутренние ставни с ламелями, которые также называют шаттерсами. Они придают кухне уютный и современный вид. Конструкция закреплена на месте: сквозняк не подхватит её и не отбросит к расположенной рядом технике.

Внутренние ставни – практичная альтернатива тканевым шторам на кухне. Фото сгенерировано ИИ

Для влажных зон подойдут ставни из материала под дерево. Натуральная древесина в таких условиях может пострадать, а искусственная альтернатива лучше переносит сырость. При выборе важен именно материал, а не только его сходство с деревянной отделкой.

Ламели ставней помогают регулировать освещение и сохранять приватность. Этот вариант подойдёт тем, кто хочет установить стационарную конструкцию и не закрывать окно сплошным полотном каждый раз, когда нужно скрыть кухню от посторонних взглядов.

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