Белые шторы уходят в прошлое: какой трендовый цвет выбирают дизайнеры

Сменив акценты на теплую природную гамму, вы легко освежите интерьер и сделаете гостиную ультрамодной в этом сезоне.

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В оформлении современных гостиных наступил поворот в сторону тепла и уюта. А потому главным трендом 2026 года стали бежевые шторы и вся палитра мягких нейтральных оттенков, которые мгновенно преображают пространство и избавляют от лишних контрастов.

Ведущие мировые эксперты по дизайну интерьера сходятся в одном: правильный выбор оттенка штор способен сделать комнату визуально дороже и современнее без капитального ремонта. Об этом сообщает Radio Mitre.

Почему дизайнеры массово отказываются от белого?

Слишком холодный белый цвет делает жилое пространство резким и неуютным. В то же время серые тона с синеватым отливом или грязновато-бежевые оттенки приглушают свет, делая его мутным. Известные стилисты интерьеров советуют обратить внимание на универсальные альтернативы:

Светло-бежевый и кремовый: Создают мягкий эффект свечения и наполняют комнату теплом.

Шторы в гостиной/Фото: ИИ

Льняная фактура: Добавляет помещению природной легкости и экологичности.

Льняная фактура штор/Фото: ИИ

Главные преимущества тренда

Идеальное рассеивание света. Теплые нейтральные ткани пропускают солнечные лучи, создавая уютную атмосферу, но в отличие от плотных цветных штор, не искажают естественное освещение.

Идеальное рассеивание света/Фото: ИИ

Универсальная база. Такой текстиль гармонично сочетается с деревянной мебелью, натуральными волокнами и яркими акцентами (например, декоративными подушками).

Универсальная база/Фото: ИИ

Гибкость в оформлении. Нейтральный фон позволяет комбинировать легкие гардины с акцентными цветными или полосатыми полупрозрачными занавесками.

Гибкость в оформлении/Фото: ИИ

Как не совершить фатальную ошибку при покупке?

Главный секрет профессионалов — всегда примерять образцы ткани непосредственно у окна при разном освещении.

Кроме того, важно соблюдать баланс с мягкой мебелью:

К нейтральному дивану подойдут практически любые светлые шторы.

Какие шторы подобрать для дивана нейтрального оттенка/Фото: ИИ

Для темного дивана лучше подбирать более теплые и мягкие ткани, чтобы избежать перегруженности интерьера.

Какие шторы подобрать для темного дивана/Фото: ИИ

Если обивка дивана имеет активный узор, шторы обязательно должны быть однотонными.

Шторы обязательно должны быть однотонными, если диван узорчатый/Фото: ИИ

Отметим, в современных ремонтах домов все чаще отказываются от практики обычных карнизов, на которые крепятся шторы или тюль. Они непрактичны, требуют частой уборки и иногда выглядят не очень опрятно.