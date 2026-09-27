Белые шторы уходят в прошлое: какой трендовый цвет выбирают дизайнеры
- Автор
-
- Дата публикации
-
Сменив акценты на теплую природную гамму, вы легко освежите интерьер и сделаете гостиную ультрамодной в этом сезоне.
В оформлении современных гостиных наступил поворот в сторону тепла и уюта. А потому главным трендом 2026 года стали бежевые шторы и вся палитра мягких нейтральных оттенков, которые мгновенно преображают пространство и избавляют от лишних контрастов.
Ведущие мировые эксперты по дизайну интерьера сходятся в одном: правильный выбор оттенка штор способен сделать комнату визуально дороже и современнее без капитального ремонта. Об этом сообщает Radio Mitre.
Почему дизайнеры массово отказываются от белого?
Слишком холодный белый цвет делает жилое пространство резким и неуютным. В то же время серые тона с синеватым отливом или грязновато-бежевые оттенки приглушают свет, делая его мутным. Известные стилисты интерьеров советуют обратить внимание на универсальные альтернативы:
- Светло-бежевый и кремовый: Создают мягкий эффект свечения и наполняют комнату теплом.
- Льняная фактура: Добавляет помещению природной легкости и экологичности.
Главные преимущества тренда
Идеальное рассеивание света. Теплые нейтральные ткани пропускают солнечные лучи, создавая уютную атмосферу, но в отличие от плотных цветных штор, не искажают естественное освещение.
Универсальная база. Такой текстиль гармонично сочетается с деревянной мебелью, натуральными волокнами и яркими акцентами (например, декоративными подушками).
Гибкость в оформлении. Нейтральный фон позволяет комбинировать легкие гардины с акцентными цветными или полосатыми полупрозрачными занавесками.
Как не совершить фатальную ошибку при покупке?
Главный секрет профессионалов — всегда примерять образцы ткани непосредственно у окна при разном освещении.
Кроме того, важно соблюдать баланс с мягкой мебелью:
- К нейтральному дивану подойдут практически любые светлые шторы.
- Для темного дивана лучше подбирать более теплые и мягкие ткани, чтобы избежать перегруженности интерьера.
- Если обивка дивана имеет активный узор, шторы обязательно должны быть однотонными.
Отметим, в современных ремонтах домов все чаще отказываются от практики обычных карнизов, на которые крепятся шторы или тюль. Они непрактичны, требуют частой уборки и иногда выглядят не очень опрятно.