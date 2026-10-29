Укр

Легенду 2000-х не узнали на новом фото: "Что с ней случилось?"

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
На светских мероприятиях Pink появляется в ярком образе, а на прогулках – без макияжа Новость обновлена 29 октября 2026, 14:46
На светских мероприятиях Pink появляется в ярком образе, а на прогулках – без макияжа. Фото Getty Images

47-летняя звезда вышла на прогулку с собакой без макияжа – и поклонники не сразу поняли, кто перед ними

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Певицу и звездную маму Pink, которой в сентябре исполнилось 47 лет, заметили на улицах Нью-Йорка без макияжа. Она гуляла с маленькой собакой и выглядела совсем не так, как на сцене или светских мероприятиях. Некоторые поклонники не узнали артистку на новых снимках.

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Кадры с прогулки опубликовало издание Page Six. Певица вышла в свободном фиолетовом спортивном костюме, а волосы спрятала под тюрбаном.

Pink несла питомца в большой светлой сумке через плечо, придерживая ее рукой. В другой руке у нее был телефон, а солнцезащитные очки висели на вороте толстовки. Вместо привычного яркого образа – удобная одежда и лицо без косметики. Для обычной прогулки вовсе не обязательно собираться как на красную дорожку.

Pink в фиолетовом спортивном костюме и тюрбане несет маленькую собаку в светлой сумке через плечо
На прогулку с питомцем Pink вышла в свободном костюме и без макияжа

Зрителей удивил контраст с привычным образом певицы. Один из пользователей Threads переспросил, действительно ли на снимке известная певица. Другая пользовательница призналась, что поняла это, только прочитав публикацию дальше.

  • "Это Pink?!"
  • "Мне пришлось пролистать, чтобы понять"
Комментарии sjeneab и nellie1924 на английском с вопросом о Pink и признанием, что певицу узнали не сразу
Некоторые поклонники не сразу узнали певицу в повседневном образе
  • "Не может быть! Что, черт возьми, случилось?"
Англоязычный комментарий regaltoinfinity с удивленной реакцией на внешность певицы
Пользователя regaltoinfinity удивил непривычный облик Pink

Еще одна пользовательница рассказала, что долго рассматривала фото и даже после того, как прочитала имя певицы, не сразу поняла, о ком речь: "Я слишком долго смотрела на это фото… Зашла в комментарии в замешательстве… Увидела слово "Pink"… Ни за что бы не подумала, что это та самая Pink".

Сама артистка спокойно относится к естественным изменениям внешности. В одном из интервью она рассказывала, что никогда не делала пластических операций и отказывается от инъекций красоты и филлеров. Морщины вокруг глаз и рта Pink воспринимает как напоминание о том, сколько раз искренне смеялась.

Pink певица
Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп каждое утро наносит макияж, чтобы выглядеть готовым к появлению в телевизионном шоу.

Теги:
#Певица #Без макияжа #P!nk