Легенду 2000-х не узнали на новом фото: "Что с ней случилось?"

47-летняя звезда вышла на прогулку с собакой без макияжа – и поклонники не сразу поняли, кто перед ними

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Певицу и звездную маму Pink, которой в сентябре исполнилось 47 лет, заметили на улицах Нью-Йорка без макияжа. Она гуляла с маленькой собакой и выглядела совсем не так, как на сцене или светских мероприятиях. Некоторые поклонники не узнали артистку на новых снимках.

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Кадры с прогулки опубликовало издание Page Six. Певица вышла в свободном фиолетовом спортивном костюме, а волосы спрятала под тюрбаном.

Pink несла питомца в большой светлой сумке через плечо, придерживая ее рукой. В другой руке у нее был телефон, а солнцезащитные очки висели на вороте толстовки. Вместо привычного яркого образа – удобная одежда и лицо без косметики. Для обычной прогулки вовсе не обязательно собираться как на красную дорожку.

На прогулку с питомцем Pink вышла в свободном костюме и без макияжа

Зрителей удивил контраст с привычным образом певицы. Один из пользователей Threads переспросил, действительно ли на снимке известная певица. Другая пользовательница призналась, что поняла это, только прочитав публикацию дальше.

"Это Pink?!"

"Мне пришлось пролистать, чтобы понять"

Некоторые поклонники не сразу узнали певицу в повседневном образе

"Не может быть! Что, черт возьми, случилось?"

Пользователя regaltoinfinity удивил непривычный облик Pink

Еще одна пользовательница рассказала, что долго рассматривала фото и даже после того, как прочитала имя певицы, не сразу поняла, о ком речь: "Я слишком долго смотрела на это фото… Зашла в комментарии в замешательстве… Увидела слово "Pink"… Ни за что бы не подумала, что это та самая Pink".

Сама артистка спокойно относится к естественным изменениям внешности. В одном из интервью она рассказывала, что никогда не делала пластических операций и отказывается от инъекций красоты и филлеров. Морщины вокруг глаз и рта Pink воспринимает как напоминание о том, сколько раз искренне смеялась.

Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп каждое утро наносит макияж, чтобы выглядеть готовым к появлению в телевизионном шоу.