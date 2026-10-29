Легенду 2000-х не узнали на новом фото: "Что с ней случилось?"
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47-летняя звезда вышла на прогулку с собакой без макияжа – и поклонники не сразу поняли, кто перед ними
Певицу и звездную маму Pink, которой в сентябре исполнилось 47 лет, заметили на улицах Нью-Йорка без макияжа. Она гуляла с маленькой собакой и выглядела совсем не так, как на сцене или светских мероприятиях. Некоторые поклонники не узнали артистку на новых снимках.
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Кадры с прогулки опубликовало издание Page Six. Певица вышла в свободном фиолетовом спортивном костюме, а волосы спрятала под тюрбаном.
Pink несла питомца в большой светлой сумке через плечо, придерживая ее рукой. В другой руке у нее был телефон, а солнцезащитные очки висели на вороте толстовки. Вместо привычного яркого образа – удобная одежда и лицо без косметики. Для обычной прогулки вовсе не обязательно собираться как на красную дорожку.
Зрителей удивил контраст с привычным образом певицы. Один из пользователей Threads переспросил, действительно ли на снимке известная певица. Другая пользовательница призналась, что поняла это, только прочитав публикацию дальше.
- "Это Pink?!"
- "Мне пришлось пролистать, чтобы понять"
- "Не может быть! Что, черт возьми, случилось?"
Еще одна пользовательница рассказала, что долго рассматривала фото и даже после того, как прочитала имя певицы, не сразу поняла, о ком речь: "Я слишком долго смотрела на это фото… Зашла в комментарии в замешательстве… Увидела слово "Pink"… Ни за что бы не подумала, что это та самая Pink".
Сама артистка спокойно относится к естественным изменениям внешности. В одном из интервью она рассказывала, что никогда не делала пластических операций и отказывается от инъекций красоты и филлеров. Морщины вокруг глаз и рта Pink воспринимает как напоминание о том, сколько раз искренне смеялась.
Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп каждое утро наносит макияж, чтобы выглядеть готовым к появлению в телевизионном шоу.