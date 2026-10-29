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Легенду 2000-х не впізнали на новому фото: "Що з нею сталося?"

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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На світських заходах Pink з’являється в яскравому образі, а на прогулянках – без макіяжу Новина оновлена 29 жовтня 2026, 14:46
На світських заходах Pink з’являється в яскравому образі, а на прогулянках – без макіяжу. Фото Getty Images

47-річна зірка вийшла на прогулянку з собакою без макіяжу – і шанувальники не одразу зрозуміли, хто перед ними

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Співачку та зіркову маму Pink, якій у вересні виповнилося 47 років, помітили на вулицях Нью-Йорка без макіяжу. Вона гуляла з маленьким собакою і мала зовсім не такий вигляд, як на сцені чи світських заходах. Деякі шанувальники не впізнали артистку на нових знімках.

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Кадри з прогулянки опублікувало видання Page Six. Співачка вийшла у вільному фіолетовому спортивному костюмі, а волосся сховала під тюрбаном.

Pink несла улюбленця у великій світлій сумці через плече, притримуючи її рукою. В іншій руці вона тримала телефон, а сонцезахисні окуляри висіли на комірі толстовки. Замість звичного яскравого образу – зручний одяг і обличчя без косметики. Для звичайної прогулянки зовсім не обов’язково збиратися, як на червону доріжку.

Pink у фіолетовому спортивному костюмі й тюрбані несе маленького собаку у світлій сумці через плече
На прогулянку з улюбленцем Pink вийшла у вільному костюмі й без макіяжу

Глядачів здивував контраст зі звичним образом співачки. Один із користувачів Threads перепитав, чи справді на знімку відома співачка. Інша користувачка зізналася, що зрозуміла це, лише прочитавши допис далі.

  • "Це Pink?!"
  • "Мені довелося прогортати, щоб зрозуміти"
Коментарі sjeneab і nellie1924 англійською мовою із запитанням про Pink і зізнанням, що співачку впізнали не одразу
Деякі шанувальники не одразу впізнали співачку у повсякденному образі
  • "Не може бути! Що, чорт забирай, сталося?"
Англомовний коментар regaltoinfinity зі здивованою реакцією на зовнішність співачки
Користувача regaltoinfinity здивував незвичний вигляд Pink

Ще одна користувачка розповіла, що довго розглядала фото і навіть після того, як прочитала ім’я співачки, не одразу зрозуміла, про кого йдеться: "Я надто довго дивилася на це фото… Зайшла в коментарі розгублена… Побачила слово "Pink"… Нізащо б не подумала, що це та сама Pink".

Сама артистка спокійно ставиться до природних змін зовнішності. В одному з інтерв’ю вона розповідала, що ніколи не робила пластичних операцій і відмовляється від ін’єкцій краси та філерів. Зморшки навколо очей і рота Pink сприймає як нагадування про те, скільки разів щиро сміялася.

Pink співачка
Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп щоранку наносить макіяж, щоб мати вигляд людини, готової з’явитися в телевізійному шоу.

Теги:
#Співачка #Без макіяжу #P! Nk