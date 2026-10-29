Легенду 2000-х не впізнали на новому фото: "Що з нею сталося?"
- Автор
-
- Дата публікації
-
47-річна зірка вийшла на прогулянку з собакою без макіяжу – і шанувальники не одразу зрозуміли, хто перед ними
Співачку та зіркову маму Pink, якій у вересні виповнилося 47 років, помітили на вулицях Нью-Йорка без макіяжу. Вона гуляла з маленьким собакою і мала зовсім не такий вигляд, як на сцені чи світських заходах. Деякі шанувальники не впізнали артистку на нових знімках.
Читайте також: Забудьте про цю куртку. Популярний зимовий пуховик візуально додає 10 років
Кадри з прогулянки опублікувало видання Page Six. Співачка вийшла у вільному фіолетовому спортивному костюмі, а волосся сховала під тюрбаном.
Pink несла улюбленця у великій світлій сумці через плече, притримуючи її рукою. В іншій руці вона тримала телефон, а сонцезахисні окуляри висіли на комірі толстовки. Замість звичного яскравого образу – зручний одяг і обличчя без косметики. Для звичайної прогулянки зовсім не обов’язково збиратися, як на червону доріжку.
Глядачів здивував контраст зі звичним образом співачки. Один із користувачів Threads перепитав, чи справді на знімку відома співачка. Інша користувачка зізналася, що зрозуміла це, лише прочитавши допис далі.
- "Це Pink?!"
- "Мені довелося прогортати, щоб зрозуміти"
- "Не може бути! Що, чорт забирай, сталося?"
Ще одна користувачка розповіла, що довго розглядала фото і навіть після того, як прочитала ім’я співачки, не одразу зрозуміла, про кого йдеться: "Я надто довго дивилася на це фото… Зайшла в коментарі розгублена… Побачила слово "Pink"… Нізащо б не подумала, що це та сама Pink".
Сама артистка спокійно ставиться до природних змін зовнішності. В одному з інтерв’ю вона розповідала, що ніколи не робила пластичних операцій і відмовляється від ін’єкцій краси та філерів. Зморшки навколо очей і рота Pink сприймає як нагадування про те, скільки разів щиро сміялася.
Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп щоранку наносить макіяж, щоб мати вигляд людини, готової з’явитися в телевізійному шоу.