"Она это ненавидит". Трамп выставил Меланию на посмешище на глазах у толпы (видео)

Президент США прошелся по собственной жене со сцены и сорвал аплодисменты

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В субботу вечером президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Джорджии и публично пошутил о том, что его жена Мелания недовольна его сценическими выходками.

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Как сообщает Irish Star, Трамп перечислил привычки, от которых первая леди просит его отказаться, а затем показал зрителям одну из них.

На митинге в рамках кампании перед промежуточными выборами Трамп рассказал, что Мелании не нравится даже его привычка называть выступления перед сторонниками "представлением". Затем он перешел к словам, которые первая леди не одобряет в его речах, и пересказал ее просьбы, изображая домашний разговор.

Моя жена сказала: "Пожалуйста, дорогой". Ей многое не нравится в моих представлениях. Во-первых, ей не нравится, когда я называю это представлением, но, пожалуй, так и есть. Многое, но прежде всего ей не нравится, что я использую слово "глупый". Я сказал: "Я не против, предложи мне слово получше" Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Затем речь зашла о танцах на сцене. Зрители встретили упоминание этой привычки бурными аплодисментами. Трамп рассказал, что на просьбу жены прекратить танцевать ответил ссылкой на свой результат на выборах и на то, что его сторонникам нравятся такие номера.

Она это ненавидит. Она говорит: "Дорогой, пожалуйста, больше никаких танцев". Я сказал: "Милая, меня только что избрали. Я победил во всех семи колеблющихся штатах. Я получил большинство голосов избирателей". Поэтому я сказал: "Я очень уважаю твое мнение, но, знаешь, людям нравится, когда я немного танцую" Дональд Трамп

Вопреки просьбам Мелании

После рассказа о танцах Трамп назвал еще один номер, который раздражает его жену. Он изобразил спортсмена, с трудом пытающегося поднять вес над головой. Судя по реакции зрителей, пародия им понравилась.

🇺🇸 Trump is back at it, doing the one thing Melania keeps telling him not to. https://t.co/OpcOTukkSs — WW3 (@WW3solanacoin) October 25, 2026

В последние недели Трамп уже рассказывал о недовольстве первой леди на предвыборных мероприятиях. Во время выступлений в Аризоне и на Аляске он тоже говорил, что Мелания не одобряет некоторые его сценические пародии, но все равно показывал их аудитории.