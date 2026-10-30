Последняя роль выйдет уже после его смерти: какими были последние годы жизни звезды "Людей Икс" Стюарта

Актер продолжал сниматься и жил с третьей женой и находил время для матчей любимой команды

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Патрик Стюарт умер 28 октября 2026 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезда "Людей Икс" и "Звездного пути" до последнего оставался в кино, а его жизнь вне экрана была связана с семьей, музыкой и футболом.

О смерти актера сообщило The Hollywood Reporter . Актерская карьера Стюарта длилась более 60 лет – с 1964-го по 2026-й.

Возвращался к профессору Ксавьеру и работал над новыми фильмами

Одной из главных ролей Стюарта стал профессор Чарльз Ксавьер из "Людей Икс". Актер неоднократно возвращался к этому персонажу, а последний фильм с ним в этой роли – "Мстители: Восхождение Доктора Дума" – выйдет в прокат 18 декабря 2026 года, уже после его смерти.

Патрик Стюарт в роли профессора Ксавьера. Фото: 20th Century Fox

Среди поздних работ Стюарта – также The Sheep Detectives режиссера Кайла Балды. Это история об овцах, которым пастух каждый вечер читал детективы: после его гибели они берутся расследовать убийство. В фильме также сыграли Хью Джекман, Эмма Томпсон и Брайан Крэнстон. Стюарт озвучил барана по имени Ричфилд.

Жил с третьей женой Санни Озэлл

Последние годы Стюарт провел с третьей женой, певицей и автором песен Санни Озэлл. Как пишет TV Insider, они познакомились в 2008 году в ресторане Нью-Йорка, где она работала официанткой. Они поженились в сентябре 2013 года, а церемонию провел давний коллега Стюарта по "Людям Икс", актер Иэн Маккеллен.

Патрик Стюарт и Санни Озэлл. Фото: Getty Images

Их сблизил театр: Озэлл хотела посмотреть "Макбета" со Стюартом, но билеты были распроданы. Он оставил ей свой номер телефона и предложил помочь попасть на бродвейский спектакль. После представления она пришла за кулисы, а затем они вместе поужинали.

"Я никогда прежде не встречал никого похожего на нее. Она такая умная и эрудированная. А ее интеллектуальные достижения необыкновенны. Она все помнит", – говорил актер Патрик Стюарт о жене.

Патрик Стюарт и Санни Озэл. Фото: Getty Images Источник: Getty Images

Не пропускал матчей "Хаддерсфилд Таун"

Футбол оставался важной частью его повседневной жизни. В 2023 году World Soccer Talk рассказывал, что Стюарт следил за каждым матчем "Хаддерсфилд Таун", хотя жил в Лос-Анджелесе. Для просмотра он пользовался сервисом iFollow, а при возможности приезжал на стадионы: побывал на "Уэмбли" и на выездной победе команды над "Уотфордом" со счетом 3:2.

"Я никогда не пропускаю матчей. Смотрю каждую игру по телевизору. iFollow очень помогает. Это важная часть моей недели. Моя жена знает, насколько это важно, и иногда я записываю матчи и должен выбрать отдельные два часа, когда смогу их посмотреть", – рассказывал актер Патрик Стюарт.

Патрик Стюарт. Фото: Getty Images

Страдал болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви

По словам пресс-секретаря Келли Буш Новак, перед смертью Стюарт пережил короткую и мучительную борьбу с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. Сообщение о его смерти опубликовали в соцсетях 29 октября. Актеру было 86 лет.

"Он находился в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и теми глубокими чувствами, которые только он мог вызывать после целой жизни преданности всем нам", – говорилось в заявлении о смерти Патрика Стюарта, которое привел TV Insider.

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