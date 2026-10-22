Забытый казацкий инструмент и внешность кинозвезды: песня "украинского Райана Гослинга" стала суперхитом (видео)

В сети сравнили исполнителя с голливудским актером

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Музыкант Иван Степанов привлек внимание пользователей TikTok исполнением песни "Аркан". Он сыграл ее на редком старинном инструменте – колесной лире.

Иван опубликовал видео на своей странице в соцсети. Ролик быстро разошелся по сети: он набрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Степанов исполнил "Аркан" под колесную лиру и привлек внимание зрителей TikTok

Райан Гослинг/Фото: Getty Images

Музыканта сравнили с Райаном Гослингом и Джонни Деппом

В кадре Степанов – в светлой вышиванке с черным орнаментом и темных джинсах. Большую деревянную лиру он держит на ремне перед собой, одновременно поет и играет. В комментариях зрители спрашивали о нем, а также о песне и внешности музыканта.

"Спасибо, украинский Райан Гослинг", – написал пользователь TigerWhoCameToTea, который увидел сходство между украинцем и известным канадцем.

Зрители сравнили исполнителя "Аркана" с Райаном Гослингом и Джонни Деппом

Другой участник обсуждения, C-mkek, сравнил музыканта и с Джонни Деппом. Автор ролика тоже ответил в комментариях.

Как называется песня и на чем играет Степанов

Название композиции Степанов раскрыл в ответ на просьбу зрителя, который не мог найти ее самостоятельно.

"Аркан, но ее сейчас еще нет на платформах в моем исполнении, а если очень захотите – будет", – ответил автор ролика.

Исполнитель назвал песню "Аркан" в ответ на вопрос слушателя

Зрители также спрашивали, на каком инструменте играет Степанов. Колесная лира – старинный струнный инструмент: звук в ней возникает, когда колесо вращается и соприкасается со струнами. Как рассказывает сайт "Музыка – как жизнь", в Украине она известна с XVII века под названиями "лира" и "рыля". В описанной конструкции одна струна ведет мелодию, а две другие создают непрерывный гудящий аккомпанемент. Из-за такого способа извлечения звука лиру называют инструментом с бесконечным смычком. Исторически она часто звучала рядом с кобзой-бандурой, а в репертуаре лирников было много печальных произведений церковно-нравоучительного содержания. Сегодня мастера и музыканты снова обращаются к лире: возрождают инструмент и включают его в фольклорные ансамбли и оркестры.

Зрители спрашивали, как называется инструмент, на котором Степанов исполнил "Аркан"

Как сообщал "Телеграф", украинский шоумен и певец Дядя Жора выпустил песню о ценах на топливо. В ней он обыграл контраст между дорогой машиной героя и его реакцией на стоимость полного бака.