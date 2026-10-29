Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху". Причина смерті та чим запам'ятався

Патріку Стюарту було 86 років

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Британський актор Патрік Стюарт, який зіграв професора Чарльза Ксав’єра в "Людях Ікс", помер у віці 86 років. Зірки не стало у середу, 28 жовтня, у себе вдома в Лос-Анджелесі після нетривалої боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві.

Про смерть актора повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на його багаторічну представницю Келлі Буш Новак. В останні дні поруч зі Стюартом були рідні та друзі.

Що розповіла представниця актора

За словами Буш Новак, близькі оточили актора турботою, а поруч із ним звучала жива музика. У своїй заяві вона описала прощання як час молитов, сліз і сміху.

Він був у теплих обіймах родини та друзів, оточений живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тим глибоким почуттям, яке тільки він міг викликати після цілого життя, присвяченого всім нам Келлі Буш Новак багаторічна представниця актора

Фото: Getty Images

Як Стюарт став професором Ксав’єром

Уперше Стюарт зіграв професора Чарльза Ксав’єра у фільмі "Люди Ікс", який вийшов у 2000 році. Екранізація коміксів Marvel відкрила нову епоху супергеройського кіно. Партнером Стюарта став його давній друг Ієн Маккеллен, який зіграв Магнето.

Патрік Стюарт і Ієн Маккеллен

Потім актор повернувся до образу Ксав’єра ще в шести фільмах: "Люди Ікс 2", "Люди Ікс: Остання битва", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" та "Логан". Він також з’явився в епізодах фільмів "Люди Ікс: Початок. Росомаха" і "Росомаха: Безсмертний".

Від шекспірівської сцени до "Зоряного шляху"

Патрік Стюарт народився 13 липня 1940 року в Мірфілді, в англійському графстві Йоркшир. У 18 років він отримав стипендію на навчання в театральній школі Bristol Old Vic, а в 26 років приєднався до Королівської шекспірівської компанії. До здобуття світової слави він десятиліттями працював у класичному театрі.

Фото: Getty Images

Роль капітана Жан-Люка Пікара Стюарт отримав після того, як продюсер Роберт Джастмен побачив його виступ із читанням Шекспіра. Серіал "Зоряний шлях: Наступне покоління" вийшов у вересні 1987 року й завершився в 1994-му, після семи сезонів. За ним вийшли чотири повнометражні фільми за участю Стюарта.

Серіал "Зоряний шлях: Наступне покоління". Фото: Getty Images

У січні 2020 року Стюарт знову зіграв цю роль у серіалі "Зоряний шлях: Пікар". Серед інших його робіт – "Екскалібур", "Дюна", мінісеріали "Мобі Дік" і "Лев узимку". У 2010 році королева Єлизавета II посвятила актора в лицарі.

Фото: Getty Images

Стюарт був одружений тричі. У шлюбі з хореографкою Шейлою Фальконер у нього народилися син Деніел і донька Софія. У 2013 році він одружився з джазовою співачкою Санні Озелл. Церемонію провів Ієн Маккеллен.

Патрік Стюарт і Санні Озелл. Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", помер народний артист України Федір Стригун, який багато років очолював Львівський національний театр імені Марії Заньковецької.