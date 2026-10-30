Остання роль вийде вже після його смерті: якими були останні роки життя зірки "Людей Ікс" Стюарта

Актор продовжував зніматися, жив із третьою дружиною і знаходив час для матчів улюбленої команди

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Патрік Стюарт помер 28 жовтня 2026 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" до останнього залишався в кіно, а його життя поза екраном було пов’язане з родиною, музикою та футболом.

Про смерть актора повідомило видання The Hollywood Reporter. Акторська кар’єра Стюарта тривала понад 60 років – із 1964-го до 2026-го.

Повертався до професора Ксав’є та працював над новими фільмами

Однією з головних ролей Стюарта став професор Чарльз Ксав’є з "Людей Ікс". Актор неодноразово повертався до цього персонажа, а останній фільм із ним у цій ролі – "Месники: Сходження Доктора Дума" – виходить у прокат 18 грудня 2026 року, вже після його смерті.

Патрік Стюарт у ролі професора Ксав'єра. Фото: 20th Century Fox

Серед пізніх робіт Стюарта – також The Sheep Detectives режисера Кайла Балди. Це історія про овець, яким пастух щовечора читав детективи: після його загибелі вони беруться розслідувати вбивство. У фільмі також зіграли Г’ю Джекман, Емма Томпсон і Браян Кренстон. Стюарт озвучив барана на ім'я Річфільд.

Жив із третьою дружиною Санні Озелл

Останні роки Стюарт провів із третьою дружиною, співачкою й авторкою пісень Санні Озелл. Як пише TV Insider, вони познайомилися 2008 року в ресторані Нью-Йорка, де вона працювала офіціанткою. Одружилися у вересні 2013-го, а церемонію провів давній колега Стюарта за "Людьми Ікс", актор Ієн Маккеллен.

Патрік Стюарт та Санні Озелл. Фото: Getty Images

Їх зблизив театр: Озелл хотіла побачити "Макбета" зі Стюартом, але квитки були розпродані. Він залишив їй свій номер телефону й запропонував допомогти потрапити на бродвейський показ. Після вистави вона прийшла за лаштунки, а потім вони разом повечеряли.

"Я ніколи раніше не зустрічав нікого схожого на неї. Вона така розумна й обізнана. А її інтелектуальні здобутки надзвичайні. Вона пам’ятає все", – говорив актор Патрік Стюарт про дружину.

Патрік Стюарт та Санні Озел. Фото: Getty Images Джерело: Getty Images

Не пропускав матчів "Гаддерсфілд Таун"

Футбол залишався важливою частиною його повсякдення. У 2023 році World Soccer Talk розповідав, що Стюарт стежив за кожним матчем "Гаддерсфілд Таун", хоча жив у Лос-Анджелесі. Для перегляду він користувався сервісом iFollow, а за нагоди приїздив на стадіони: побував на "Вемблі" та на виїзній перемозі команди над "Вотфордом" із рахунком 3:2.

"Я ніколи не пропускаю матчів. Дивлюся кожну гру по телевізору. iFollow дуже допомагає. Це важлива частина мого тижня. Моя дружина знає, наскільки це важливо, й іноді я записую матчі та маю вибрати окремі дві години, коли зможу їх подивитися", – розповідав актор Патрік Стюарт.

Патрік Стюарт. Фото: Getty Images

Мав хворобу Альцгеймера та деменцію з тільцями Леві

За словами прессекретарки Келлі Буш Новак, перед смертю Стюарт пережив коротку й болісну боротьбу з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві. Повідомлення про його смерть оприлюднили в соцмережах 29 жовтня. Акторові було 86 років.

"Він перебував у теплих обіймах родини та друзів, оточений живою музикою, молитвами, сльозами, сміхом і тими глибокими почуттями, які лише він міг викликати після цілого життя відданості всім нам", – йшлося в заяві про смерть Патріка Стюарта, яку навів TV Insider.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був останній рік життя українського гумориста Олександра "Вені" Венедчука. Про смерть коміка стало відомо 13 жовтня.