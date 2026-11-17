Галерею для графской коллекции создали те же архитекторы, что и Одесскую оперу

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В Одессе на улице Николая Савича, 4 расположен Дом ученых, известный также как дворец графов Толстых. За внешне сдержанным особняком скрыты парадные залы со старинной отделкой, которая сохранилась несмотря на смену владельцев, перестройки и войны.

Историю дворца рассказал украинский блогер Кирилл Бабченко. Он обратил внимание на контраст между внешним видом здания и его роскошными интерьерами.

Особняк строили не для Толстых

История дома началась в 1830-х годах. Его строили для Николая Хорвата, а автором первоначального проекта считают архитектора Георгия Торичелли. Позже особняк перестраивали: новые хозяева меняли комнаты и приспосабливали отделку к собственным вкусам.

Во второй половине XIX века усадьба перешла к графской семье Толстых. Именно ее фамилия закрепилась за дворцом, хотя к тому времени у здания уже была своя история.

Граф Михаил Толстой увлекался искусством и собрал большую коллекцию живописи. Для нее решили построить отдельную галерею, проект которой подготовили венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер – авторы Одесского оперного театра. Новое сооружение появилось рядом со старым особняком в конце XIX века.

Отдельную галерею построили для большой коллекции живописи Михаила Толстого

Мраморная гостиная, зеркала и художественный паркет

"И самое интересное, что значительная часть этой отделки действительно пережила почти два столетия", – пишет Кирилл Бабченко.

Значительная часть дворцовой отделки пережила почти два столетия

Одна из особенных комнат дворца – Мраморная гостиная. Для ее отделки использовали искусственный мрамор, изготовленный местными мастерами. Сохранились также шелковая гостиная, старинная мебель и декоративные потолки: у каждой комнаты свои цвета, орнаменты и характер.

В бывшем жилом доме сохранились декоративные потолки и старинная мебель

На снимках интерьеров видны позолоченная лепнина, высокие зеркала, люстры и художественный паркет со сложными геометрическими узорами. Через открытые двери видны соседние залы, а отдельной декоративной деталью является цветной витраж с красным цветком и растительным орнаментом.

Художественный паркет – одна из сохранившихся особенностей дворцовых интерьеров

Цветной витраж дополняет убранство одесского дворца

Дворцовое пространство продолжается и за окнами. На одном из снимков показан зеленый двор с дорожками, подстриженными кустами, деревьями и фонарями; к нему ведут ступени с узорчатыми металлическими перилами.

Зеленый двор продолжает пространство исторической усадьбы в центре Одессы

От графской усадьбы до центра науки

В 1934 году бывший частный дворец стал Домом ученых. Вместо графских приемов здесь начали проводить научные встречи, концерты и культурные мероприятия. На фотографии одного из залов видны рояль, ряды стульев и небольшое возвышение – пространство, в котором историческое убранство сочеталось с новым назначением здания.

После 1934 года дворцовые залы стали местом проведения научных встреч и концертов

Усадьба пережила Вторую мировую войну, советскую эпоху и многочисленные перестройки окружающих кварталов. 23 июля 2023 года она пострадала от российского ракетного удара по историческому центру Одессы: были повреждены крыша, окна и часть внутренних конструкций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с дворцом архиепископов недалеко от Львова. Когда-то были оранжереи и каскад озер.