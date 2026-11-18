Ради одной из лент здесь даже запустили фонтан, который годами не работал

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Киевский ВДНХ в кино превращался в московский Дом союзов, место встречи шпионов и президентскую администрацию. В его павильонах снимали "Смерть Сталина", "Душку", "Райских птиц" и "Слугу народа" – и каждая из этих историй оставила собственный след.

О кинематографических превращениях знакомых киевских локаций рассказывает "Телеграф". В этой прогулке есть и масштабные декорации государственных похорон, и керамические панно, связанные со станцией метро "Крещатик".

Павильоны ВДНХ получали в кино новые адреса и назначения

Как на ВДНХ воссоздали Москву

Для британско-французской сатиры "Смерть Сталина" 2017 года съемочная группа выбрала павильон №4. Здание, когда-то посвященное сельскохозяйственной науке, превратили в московский Дом союзов. Именно там в 1953 году проходило прощание с советским диктатором.

Внутри павильона развесили красную ткань и собрали огромную массовку. Колонны и пышное убранство стали фоном для воссоздания государственных похорон: в кадре киевское выставочное здание получило совсем другой адрес и назначение.

В павильоне №4 воссоздали государственное прощание с советским диктатором

Французский шпионский триллер "Прощальное дело" тоже использовал ВДНХ в качестве Москвы. На главной площади сняли тайную встречу агентов, а для нужной атмосферы привезли старые советские автомобили, вывесили красные флаги и украсили фасады афишами советских актеров. Другие московские улицы для этой картины воссоздавали на Крещатике, в Дарнице и неподалеку от музея истории Второй мировой войны.

Советские автомобили и флаги изменили главную площадь для "Прощального дела"

Кинотеатр в павильоне и панно с историей

В нидерландском фильме "Душка" режиссера Йоса Стеллинга новую роль получил павильон №7. Бывшее здание машиностроения превратили в кинотеатр, в котором по сюжету проходил фестиваль. Съемочная группа добилась и запуска центрального фонтана ВДНХ после нескольких лет простоя.

Для "Душки" павильон машиностроения превратили в фестивальный кинотеатр

Однако экранный кинотеатр состоял из двух разных киевских локаций. Его внутренние сцены снимали уже в Киевской консерватории – за пределами выставочного комплекса.

Для "Райских птиц" украинского режиссера Романа Балаяна понадобился павильон №2. Герои фильма приходят туда на американскую выставку, а в кадре можно рассмотреть старые панно с изображениями колхозников и животных. Их автор Оксана Грудзинская создавала также керамические композиции для станции метро "Крещатик".

Панно Оксаны Грудзинской можно рассмотреть в "Райских птицах"

Велосипед Голобородько и история оранжереи

В сериале "Слуга народа" главный павильон ВДНХ стал президентской администрацией. Именно сюда на велосипеде приезжал Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского. У здания его герой встречался с митингующими и дарил цветы героине Елены Кравец.

После съемок "Слуги народа" возле павильона обустроили фотозону с велосипедом

После съемок возле павильона обустроили фотозону с президентским велосипедом. Для сериала его специально переделали из американского Schwinn, поэтому узнаваемым реквизитом стала не только архитектура комплекса.

Другой взгляд на ВДНХ дает документальный фильм "История зимнего сада". Здесь в центре внимания – женщина, которая всю жизнь ухаживала за цветами, и пространство оранжереи. Рядом с павильонами, которые играли государственные учреждения и места встреч шпионов, нашлась локация для истории о повседневном труде среди растений.

"История зимнего сада" посвящена женщине, которая всю жизнь ухаживала за цветами

Все эти кинематографические маршруты начинаются по одному адресу: Киев, проспект Академика Глушкова, 1 – Национальный комплекс "Экспоцентр Украины".

Ранее "Телеграф" показывал особняк в Одессе, который скрывает роскошные мраморные залы и позолоченную лепнину.