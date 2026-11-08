С башнями и гербом на фасаде: в Чернигове сохранилась усадьба, похожая на средневековый замок

Здание в неоготическом стиле находится на улице Шевченко

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В Чернигове есть здание, которое легко принять за небольшой средневековый замок. У него асимметричная архитектура, готические башни, остроконечные шпили и необычные окна. Это бывшая усадьба дворянина Григория Глебова.

Особняк находится на улице Шевченко, 97, в районе бывшего села Бобровица, которое сегодня входит в состав Чернигова. С этим местом связана романтическая легенда о французской красавице, а также история владельца, который старался быть похожим на средневекового рыцаря.

Как появилась усадьба Глебова

Усадьбу построили на рубеже XIX и XX веков по задумке дворянина, помещика и общественного деятеля Григория Глебова.

Усадьба построена на стыке XIX и XX веков. Фото: Лариса Ларкіна/Facebook

Центральным сооружением комплекса стал двухэтажный кирпичный дом в неоготическом стиле. Его архитектура заметно отличается от привычных для Чернигова жилых построек того времени. Здание имеет сложный асимметричный план, а его внешний облик формируют башни, шпили, разнообразные по форме окна и декоративные зубцы на балконах и крыше.

Усадьба в неоготическом стиле. Фото: Bobyr_photo/Facebook

Под домом обустроили подвальные помещения. Помимо главного здания, на территории усадьбы находились другие каменные и деревянные постройки, в частности ледник и каретная. К особняку вела аллея, а вокруг разбили парк.

Одна из примечательных деталей здания — родовой герб Глебовых на главном фасаде. На щите изображен пегас, вылетающий из облака, возле его копыт находятся семь звезд. Сам щит поддерживают два пегаса, а сверху его венчает рыцарский шлем с короной.

Родовой герб Глебовых. Фото: Роман Маленков/ukrainaincognita.com

Легенда о французской женщине и увлечении рыцарством

С необычным обликом усадьбы связана романтическая история. Согласно одной из легенд , Глебову понравилась француженка, которую он пригласил приехать в Чернигов. Однако женщина якобы отказалась, объяснив это тем, что в городе нет привычных для нее архитектурных сооружений.

Тогда дворянин решил построить дом, напоминающий настоящий рыцарский замок, чтобы произвести впечатление на избранницу. Правда, у этой истории есть и другая версия.

Сам Григорий Глебов объяснял необычный проект любовью к рыцарству и утверждал, что строил особняк для своей жены Ольги Тарнавской. Поэтому романтическая легенда о француженке остается лишь одной из версий происхождения замысла.

Усадьба Глебова. Фото: Роман Маленков/ukrainaincognita.com

Увлечение владельца не ограничивалось архитектурой. Как пишет "Україна інкогніта", он и сам старался выглядеть как человек из эпохи рыцарей или мушкетеров. Глебов носил короткую куртку с кожаной безрукавкой, высокие желтые ботфорты, глубокие кожаные перчатки и шляпу с пером.

Что стало с усадьбой после отъезда владельцев

Григорий Глебов жил в своем необычном доме до 1911 года. Позднее его семья перебралась в Петербург, а после прихода к власти большевиков Глебов вместе с женой эмигрировал в Германию. Там супруги впоследствии умерли и были похоронены на берлинском кладбище Тегель.

После отъезда владельцев усадьба получила другое назначение. В 1920-х годах в здании организовали санаторий-профилакторий. Позже здесь разместилось научное учреждение.

Башня усадьбы Глебова в Чернигове. Фото: Oleksandr Malyon/Wikipedia

С 1961 года в бывшем доме Глебова работает Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства.

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