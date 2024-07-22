Перепутал с ТЦК: в Одессе мужчина поджег квестовый автобус (видео)

Обошлось без пострадавших, но автобус вряд ли можно будет восстановить

В Одессе мужчина посреди дня поджег квестовый автобус. В момент возгорания внутри никого не было, однако транспортное средство получило существенные повреждения.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Тем временем местные telegram-каналы сообщают, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и якобы перепутал автобус с транспортом ТЦК.

"Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, идя мимо автобуса, бросил внутрь неизвестный предмет, после чего в транспортном средстве вспыхнул огонь. Действия правонарушителя заметили прохожие, которые не дали ему скрыться с места происшествия до приезда правоохранителей", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Также в сети появилось видео, на котором виден предполагаемый злоумышленник. По записи можно сказать, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и вел себя агрессивно в отношении других людей. Стоит отметить, что в настоящее время нет четких доказательств, что именно он несет ответственность за поджог.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика

Как сообщалось ранее, в Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на украинского военного. По свидетельствам очевидцев, причиной стали татуировки у военнослужащего.