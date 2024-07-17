На пляже Одессы чуть не подрались из-за собачки: подробности (видно)

Причина неадекватной реакции мужчины неизвестна

В Одессе возник очередной языковой скандал. Мужчина накинулся на женщину, которая разговаривала на украинском языке.

Видео перепалки публикуют в местных Telegram-каналах. Конфликт возник на пляже между отдыхающими, но на каком именно — неизвестно.

Как сообщают в сети, на собаку мужчины якобы нападала собака побольше и пыталась загрызть. Женщина попыталась успокоить хозяина собачки, но когда он услышал украинский язык, то начал вести себя неадекватно. Он начал хамить и показывать неприличные жесты.

"Вали туда, откуда приехала, тв**ь", — сказал он женщине.

Та успела заснять лишь кусочек словесной перепалки. Она просила мужчину и дальше показывать "одесскую гостеприимность", но его отвлекли другие посетители пляжа. К слову, никто из присутствующих не сделал грубияну замечания, во всяком случае на видео этот момент отсутствует.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе провели мероприятие на русском языке, а девушку, которая попросила перейти на украинский — попросту выгнали. После резонанса в обществе организатор попытался оправдаться и озвучил свою версию.