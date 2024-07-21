"Максимальное неуважение": на мемориале погибшим военным мужчины подрались в Одессе, в сети возмутились (видео)

Мужчины были пьяны

По сети распространяется видео, как мужчины в Одессе в центре города на месте памяти погибших героев Украины устроили драку. Они подавили и разбили несколько флагов.

Об этом пишут местные каналы. По словам очевидцев, оба мужчины были выпившие.

"В центре все стабильно", — написал один из каналов.

На видео видно, что драку пытались растянуть прохожие, также люди кричали: "Успокойтесь! Что же вы делаете?!".

Заметим, что о причине возникновения конфликта и его последствиях пока не известно. Однако в сети украинцы возмущены таким поведением людей.

"Нет слов… Максимальное неуважение к тем, кто отдал жизнь на войне", — написал один из пабликов.

Пользователи же под постом поддержали эту позицию, добавив, что таких "мужчин" нужно на фронт отправлять и за ними "плачет Третья штурмовая".

Напомним, что это не первый скандал, связанный неуважением к мемориалу военным. Так, в мае на Майдане вандалы разгромили памятное место. Воры вырвали флажки и разбросали портреты погибших.

Кроме этого, в Киеве в середине июня разгромили могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко. Впоследствии оказалось, что это сделала бездомная женщина с психическими болезнями. Полиция задержала ее и сообщила о подозрении. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что на пляже Одессы чуть не подрались из-за собачки. Неизвестный мужчина набросился на женщину, которая разговаривала на украинском.