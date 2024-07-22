Переплутав з ТЦК: в Одесі чоловік підпалив квестовий автобус (відео)

Обійшлося без постраждалих, але автобус навряд чи можна буде відновити

В Одесі чоловік посеред дня підпалив квестовий автобус. У момент загоряння всередині нікого не було, проте транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень.

Про це інформує пресслужба обласної поліції. Тим часом місцеві telegram-канали повідомляють, що зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння та нібито переплутав автобус із транспортом ТЦК.

"Попередньо встановлено, що невідомий чоловік, йдучи повз автобус, кинув усередину невідомий предмет, після чого в транспортному засобі спалахнув вогонь. Дії правопорушника помітили перехожі, які не дали йому втекти з місця пригоди до приїзду правоохоронців", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що підозрюваного затримали та доставили до відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно ймовірного зловмисника. По запису можна сказати, що він перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння і поводився агресивно щодо інших людей. Варто зазначити, що нині немає чітких доказів, що саме він несе відповідальність за підпал.

Обережно на відео є нецензурна лексика

Як повідомлялося раніше, в Одесі невідомий чоловік напав із ножем на українського військового. За свідченнями очевидців причиною стали татуювання у військовослужбовця.