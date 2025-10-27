В одесском садике воспитательница издевалась над детьми. Что известно о скандале

В инциденте разбираются правоохранители, с детьми будут работать психологи

В одном из садиков Одессы могли издеваться над детьми. Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что получила информацию, что детей за непослушание заставляли держать руки вверх и приседать.

Что нужно знать:

В Одесский горсовет пожаловались, что в одном из садиков издеваются над малышами

По предварительным данным, неслушавшихся детей заставляли держать руки вверх и приседать

Дело передали правоохранителям, воспитательницу уволят, а с детьми будут работать психологи

Об этом Буйневич написала на своей Facebook-странице. Эту информацию ей передали одесситы.

На ночь получила информацию о том, что в одном из садиков детей заставляли держать руки вверх и приседать, когда не слушаются. И якобы есть случаи, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты (последнее пока не подтверждается). На скрине номер садика, которого не существует в Одессе. Но нашли по другим данным. Я не знаю, в курсе ли методов воспитания была руководитель. Разберемся с этим обязательно, Елена Буйневич

Она пообещала, что утром 27 октября о возможном издевательстве над детьми в садике будет обращение к правоохранителям. По предварительным данным, к этому могут быть причастны двое воспитателей, их действия правоохранители будут изучать отдельно.

Одна из них, воспитатель данной группы, будет уволена, а ее коллега — наставник отстранена от работы на период служебной проверки. Родителям мои извинения за действия коллег. Надеюсь, худшее не подтвердится, но и приседать — издевательство. С детьми поработают психологи департамента (по согласию родителей). Физически больно такое слышно, — добавила Буйневич

