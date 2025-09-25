Пьяный коп убил 5-летнего ребенка. Чем закончилась трагедия, всколыхнувшая Украину

Копы во дворе устроили тир: развлечение закончилось трагедией

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова всколыхнуло в 2019 году всю Украину. Ведь ребенка застрелил полицейский, который к тому же был пьяным. Мужчина получил за это всего лишь 4 года тюрьмы.

Убийство 5-летнего Кирилла

Трагедия с Кириллом Тлявовым произошла 31 мая 2019 года. Тогда мальчик получил пулевое ранение в голову, однако врачам не удалось спасти его. По данным следствия, пьяные полицейские в жилом районе Переяслав-Хмельницкого стреляли по металлическим жестянкам. Одна из пуль срикошетила и попала в ребенка. Около 16 часов дня в районную больницу Кирилла привезли родители.

Кирилл Тлявов

Сначала копы говорили, что мальчик поскользнулся и ударился головой, но рентген показал другое. Врачи отчетливо увидели пулю и характерное для него отверстие. Подтвердила эти факты и гильза, которую впоследствии обнаружили на месте преступления. Также там обнаружили и другие следы самодельного тира: жестяные банки, стаканы и патроны.

"Со слов родителей, ребенок на их глазах упал и получил травму, — рассказал Общественному Сергей Князев, который на момент убийства Кирилла возглавлял Национальную полицию Украины. — Обстоятельства, характер травмы никто не мог сказать. После этого следственно-оперативная группа совместно с местным прокурором осмотрели место падения. Составили протокол, изучили место. Врачи вызвали в это время нейрохирурга из Киева — это уже был вечерний час".

Иван Приходько и Владимир Петровец (справа налево)

Однако хирурги не смогли вытащить пулю, поэтому Кирилла ночью 1 июня срочно отвезли в Киев. В то же время копов, которые стреляли по жестянкам задержала полиция, оказалось, что они скрывались. По данным следствия, к моменту совершения преступления копы не были на службе и стреляли не из табельного оружия. Они праздновали за городом выпускной своих детей, напились и решили устроить тир, закончившийся трагедией.

Уже 3 июня Кирилл Тлявов скончался и началось следствие по факту его гибели с обвинением в убийстве по неосторожности.

Затяжное следствие и странный приговор суда

После смерти 5-летнего ребенка двум копам Ивану Приходько и Владимиру Петровцу объявили подозрение и открыли уголовное производство. Но следствие на первый взгляд довольно прозрачного дела затянулось на годы. А уже в мае 2020 года Владимир Петровец и Дмитрий Кривошея (еще один фигурант дела) вышли из СИЗО под залог в 273 тысячи гривен.

Иван Приходько в суде

Задержанным остался только Приходько, непосредственно стрелявший из пистолета Флобера, пуля от которого срикошетила в Кирилла. Тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова обещала довести дело до приговора суда, но ушла с должности раньше.

В результате только в 2023 году фигуранты дела услышали приговоры. Следствию и суду понадобилось почти 4 года, чтобы определиться с наказанием, которое поразило многих.

Приговор суда:

Иван Приходько получил 4 года тюрьмы за непреднамеренное убийство ребенка, однако, учитывая время под стражей, ему оставалось отсидеть несколько месяцев. С него также взыскали 135 тысяч гривен – компенсация государству и 1 млн грн – моральный вред родственникам.

Владимир Петровец был освобожден под залог с испытательным сроком на 2 года. Его суд признал виновным в хранении оружия.

Дмитрий Кривошея и сын Петровца оправданы по недоказанности вины.

Прокуратура подала апелляцию по этому делу, но по состоянию на 2025 год Киевский апелляционный суд проводит пересмотр дела — уже в течение полутора лет.

Кирилл с мамой

Копы и не только: что известно об основных обвиняемых по делу убитого Кирилла Тлявова

Иван Приходько – экс-полицейский Переяслава-Хмельницкого. Следствие признало его виновным в убийстве по неосторожности и приговорило к 4 годам тюрьмы.

Иван Приходько

Владимир Петровец – действующий коп на момент преступления. Участвовал в стрельбе, но не произвел выстрел, убивший 5-летнего мальчика. Осудили за хранение оружия.

Владимир Петровец

Дмитрий Кривошей – местный житель, гражданский, друг обвиняемого. Был на месте преступления во время его совершения, но его роль в нем не доказана судом.

Сын Петровца (несовершеннолетний на момент происшествия) находился на месте преступления во время стрельбы. Следствие сначала подозревало в хулиганстве, а затем суд признал невиновным.

