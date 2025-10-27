В одеському садочку вихователька знущалася з дітей. Що відомо про скандал

У інциденті розбираються правоохоронці, з дітьми працюватимуть психологи

В одному з садочків Одеси могли знущатися з дітей. Директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич заявила, що отримала інформацію, що дітей за непослух змушували тримати руки вгору і присідати.

Що треба знати:

В Одеську міськраду поскаржилися, що в одному з садочків знущаються з малюків

За попередніми даними, дітей, що не слухалися, змушували тримати руки вгору і присідати

Справу передали правоохоронцям, виховательку звільнять, а з дітьми працюватимуть психологи

Про це Буйневич написала на своїй Facebook-сторінці. Цю інформацію їй передали одесити.

На ніч отримала інформацію про те, що в одному з садочків дітей змушували тримати руки вгору і присідати, коли не слухаються. І начебто є випадки, коли дітей штовхали і змушували прибирати туалетні кімнати (останнє наразі не підтверджується). На скрині номер садочку, якого не існує в Одесі. Але знайшли за іншими даними Я не знаю, чи в курсі методів виховання була керівник. Розберемось з цим обовʼязково, Олена Буйневич

Вона пообіцяла, що вранці 27 жовтня з приводу можливого знущання з дітей у садочку буде звернення правоохоронців. За попередніми даними, до цього можуть бути причетні двоє вихователів, їхні дії правоохоронці вивчатимуть окремо.

Одну з них, вихователя даної групи, буде звільнено, а її колегу — наставника відсторонено від роботи на період службової перевірки. Батькам — мої вибачення за дії колег. Сподіваюсь, найгірше не підтвердиться, але і присідати — знущання. З дітьми попрацюють психологи департаменту (за згодою батьків). Фізично боляче таке чути, — додала Буйневич

