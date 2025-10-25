Не для музыкальных инструментов? В поезде на Киев разгорелся скандал из-за полки

Проводница поезда Ужгород-Киев заявила, что третья полка только для матрасов. УЗ разъяснила, права ли она

Укрзализныця иногда сталкивается с ситуациями, когда действия проводника могут бросить тень на всю организацию. Подобная неприятность произошла в поезде № 082 сообщением Ужгород — Киев — юным бандуристам запретили класть инструменты на третьи полки в плацкарте.

Более того, аргументировала она это тем, что третьи полки — не для вещей пассажиров. "Такого еще не слышала. Только проводница настойчиво информировала нас с группой детей с бандурами, что третьи верхние полки (над верхними лежащими) предназначены для хранения матрасов, а не для того, чтобы туда класть бандуры", — написала в Facebook пассажирка Юлия Васюк.

Проводница против бандуристов?

Женщина предположила, что речь идет либо о "нововведениях", либо о "некомпетентности" работницы, и спросила, сталкивался ли кто-нибудь с подобным. Под сообщением быстро появились комментарии — большинство пользователей удивлялись, ведь третья полка традиционно считается местом для багажа, особенно когда речь идет о крупногабаритных вещах: музыкальных инструментах, чемоданах и т.д. Правда, нашлись и те, кто уже сталкивался с подобным запретом.

Укрзализныця отреагировала на ситуацию

В Укрзализныце подтвердили, что пассажиры имеют право хранить багаж на третьих полках, если его вес не превышает 36 кг, а сумма трех размеров — до 200 см. "В этом случае, похоже, произошла ситуация с некорректным пониманием правил проводницей", — отметили в Укрзализныце в комментарии. Также компания попросила пассажирку уточнить детали рейса и пообещала разобраться.

Какой багаж можно везти на третьих полках – ответ УЗ

Насколько большая бандура

Бандура

Размеры бандуры зависят от ее типа, но типовые размеры для взрослых инструментов составляют примерно 100-108 см в высоту и 43-51 см в ширину (1080 x 505 x 75 мм). Детские бандуры меньше, 91 см высотой и 43 см в ширину, а вес составляет около 3 кг.

