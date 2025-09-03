Директор гимназии в Киеве не пускала детей из-за шорт. Что известно о скандале (видео)

Образовательный омбудсмен призвала администрацию и учителей прекратить проверки школьной формы

В гимназии №109 им. Т.Г. Шевченко Печерского района Киева произошел скандал. Директор не пускала на территорию учебного заведения учеников в шортах, при этом на улице была 30-градусная жара.

Об этом рассказали в группе "БАТЬКИ SOS". Там опубликовали видео, снятое утром 2 сентября – директор гимназии на входе лично проверяла внешний вид учащихся. Она не пускала детей в шортах – ни мальчиков, ни девочек. При этом шорты были "приличными", достаточно длинными. Но педагог требовала "брюки или юбку".

Стоит заметить, что сама она была одета в стиле, далеком от делового. На директоре были джинсы и джинсовый жилет.

Директор гимназии. Фото: скриншот видео

Мамы детей вызвали полицию, которая ничем помочь не смогла. Маленькие школьники без родителей, которых не пустили, просто плакали у ворот, — говорится в сообщении

После скандала директор ушла на больничный

В группе "РОДИТЕЛИ SOS" сообщили, что с 03.09.2025 директор на больничном. Там сомневаются, не является ли это схемой избегания ответственности за инцидент.

Пожелайте крепкого здоровья директору школы Киева, потому что кажется мне схема проста: завтра больничный, адвокаты, объяснения и юхууу — все забыли, можно и дальше продолжать. У меня единственная надежда на СМИ — не дайте потеряться в водовороте случай в 109 школе Киева, это должно стать кейсом по собственной безопасности для всех ценителей "делового стиля" и права на образование — на уровне инстинкта самосохранения, — отмечают в сообщении

Реакция управления образования и инновационного развития

В Управлении образования и инновационного развития заявили, что подобное поведение со стороны директора гимназии недопустимо и извинились перед учениками и их родителями. По этому факту начато служебное расследование.

Что говорит образовательный обмудсмен

Ее офис получил два обращения от родителей из-за того, что директор гимназии №109 выгоняла детей в шортах. Омбудсмен Надежда Лещик привела одно из обращений, в котором родители отметили, что 2 сентября, когда директор не пускала детей в школу, в столице (в 9:20) была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО. В таких условиях некоторые дети вынуждены были сами добираться домой.

В пункте устава 6.5 учебного заведения указано, что "учащиеся обязаны иметь опрятный внешний вид, носить форму установленного образца". Однако, подчеркнула Лещик, ни устав, ни положения о школьной форме не имеют высшей силы, чем закон.

Ни одним нормативным документом не предусмотрено обязательное ношение школьной формы. Поэтому это требование, приведенное в уставах, является незаконным. А положение об обязательной школьной форме является незаконным документом, не имеющим юридической силы Надежда Лещик

Оббудсмен добавила, что "отстранение от занятий и направление ребенка для переодевания во время образовательного процесса не только нарушает его право на образование, но и приводит к угрозе жизни и здоровью ребенка" — учитывая воздушные тревоги. Лещик призвала педагогов и администрацию прекратить проверки одежды учащихся и сосредоточиться на их безопасности и других важных вопросах.

Обращаю внимание, что именно тот человек, который "заставил" ученика покинуть учебное заведение из-за одежды, несет в это время ответственность за его жизнь и здоровье. Буду принимать соответствующие меры реагирования Надежда Лещик

Что известно о директоре гимназии №109 им. Т.Г. Шевченко

По данным сайта Института психологии имени Г.С. Костюка Национальной Академии педагогических наук Украины, директором киевской гимназии №109 является Виталия Ивановна Полякова. Она также является кандидатом психологических наук и старшим научным сотрудником лаборатории психодиагностики и научно-психологической информации.

Виталия Ивановна Полякова. Фото: psychology-naes-ua

