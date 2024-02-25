Санкции против России и не только: Япония анонсировала важные решения в поддержку Украины

Поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов

Япония планирует ввести новые санкции против России. Страна будет работать над поддержкой Украины для достижения справедливого и продолжительного мира.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время встречи лидеров G7 в режиме онлайн, сообщает NHK. Он призвал страны Группы семи продемонстрировать солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России в свете затягивания боевых действий между двумя странами.

Кисида сказал, что сейчас важно продемонстрировать солидарность с Украиной, поскольку ситуация сложная из-за затяжных боевых действий. Он сказал, что поддержка страны будет оставаться одним из его главных приоритетов в этом году.

Кисида сообщил о японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции, состоявшейся в Токио 19 февраля. По его словам, две страны подписали более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе об обезвреживании мин и восстановлении сельского хозяйства.

Кисида также заявил, что планирует ввести дополнительные санкции против российских лиц и организаций. Он подчеркнул, что экспорт оружия из Северной Кореи в Россию является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Премьер Японии заявил, что использование баллистических ракет северокорейского производства в Украине абсолютно неприемлемо.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении государства заключить с Украиной соглашение об устранении двойного налогообложения. Стороны приступят к переговорам по пересмотру инвестиционной договоренности, которая позволит японским компаниям присоединиться к проектам восстановления в Украине.