Санкції проти Росії та не тільки: Японія анонсувала важливі рішення на підтримку України

Підтримка України залишатиметься одним з головних пріоритетів

Японія планує ввести нові санкції проти Росії. Країна буде працювати над підтримкою України для досягнення справедливого й довготривалого миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час зустрічі лідерів G7 в режимі онлайн, повідомляє NHK. Він закликав країни Групи семи продемонструвати солідарність у підтримці України та запровадженні санкцій проти Росії у світлі затягування бойових дій між двома країнами.

Кішіда сказав, що зараз важливо продемонструвати солідарність з Україною, оскільки ситуація є складною через затяжні бойові дії. Він сказав, що підтримка країни залишатиметься одним із його головних пріоритетів цього року.

Кішіда повідомив про японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбулася в Токіо 19 лютого. За його словами, дві країни підписали понад 50 меморандумів про співпрацю, в тому числі щодо знешкодження наземних мін та відновлення сільського господарства.

Кішіда також заявив, що планує запровадити додаткові санкції проти російських осіб та організацій. Він підкреслив, що експорт зброї з Північної Кореї до Росії є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Прем'єр Японії заявив, що використання балістичних ракет північнокорейського виробництва в Україні є абсолютно неприйнятним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив про намір держави укласти з Україною угоду про усунення подвійного оподаткування. Сторони розпочнуть переговори щодо перегляду інвестиційної домовленості, яка дозволить японським компаніям приєднатися до проєктів відбудови в Україні.