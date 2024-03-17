Явно не сейчас: у Зеленского оценили возможность переброски войск НАТО в Украину

Хотя на сегодняшний день говорить о силах НАТО в Украине не приходится, но ситуация может измениться

На сегодняшний день речь не идет о переброске в Украину французских или других иностранных войск из стран-членов Североатлантического Альянса. Причина проста – для этого нужно соответствующее решение со стороны НАТО, а сейчас его нет; однако в будущем ситуация может измениться.

Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в эфире национального телемарафона. Он напомнил, что большинство союзников Украины, которые могли бы перебросить войска – члены НАТО.

"Мы на сегодняшний день не говорим о вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине — для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО… Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО", – сказал он.

Впрочем, добавил Жовква, хотя сегодня говорить о силах НАТО в Украине не приходится, но ситуация может измениться. Особенно если угроза нападения российских террористов на членов Альянса станет очень высокой.

Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ по двум направлениям.

Больше о том, что стоит за изменением в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по отношению к Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в материале "Телеграфа" "Почему Макрон изменил свою позицию по отношению к Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа".