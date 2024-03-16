"Нельзя исключать": в Финляндии оценили шанс увидеть войска НАТО в Украине

Возможно, НАТО отнесется к этому вопросу серьезнее, если угроза от РФ вырастет.

Западные союзники Украины в долгосрочной перспективе не должны говорить, что не отправят собственные войска в Украину. Все может быстро измениться, потому что никто не знает, какой ситуация станет завтра.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Politico. Американское издание пишет, что Валтонен предполагает, что страны НАТО, которые сейчас отвергают идею отправки войск в Украину, захотят рассмотреть этот вопрос серьезнее, если угроза от России вырастет.

"Важно, чтобы мы не исключали всего в долгосрочной перспективе, потому что мы никогда не знаем, насколько серьезной станет ситуация. Но позиция Финляндии ясна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим это обсуждать. Однако многие европейские страны могли бы сделать намного больше", – сказала она.

Ранее в интервью "Телеграфу" полковник ВСУ, военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник ответил, действительно ли НАТО может вмешаться в войну. По его словам, есть вероятность того, что военные Альянса все же появятся в Украине, но не на поле боя, все же есть.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия для введения войск Франции в Украину. По его словам, это возможно только в том случае, если РФ прорвут оборону ВСУ по двум направлениям.

Больше о том, что стоит за изменением в публичных заявлениях Макрона, как его стратегию по Украине воспринимают внутри Франции и почему не наилучшим образом складываются отношения Парижа и Берлина, читайте в материале "Телеграфа" "Почему Макрон изменил свою позицию по Украине? Интервью с французским политологом о новой стратегии Парижа".