Явно не зараз: у Зеленського оцінили можливість перекидання військ НАТО в Україну

Хоча на сьогодні говорити про сили НАТО в Україні не доводиться, але ситуація може змінитися

Станом на сьогодні не йдеться про перекидання в Україну французських, або інших іноземних військ з країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Причина проста – для цього потрібне відповідне рішення з боку НАТО, а зараз його немає; проте у майбутньому ситуація може змінитися.

Про це сказав заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону. Він нагадав, що більшість союзників України, які могли б перекинути війська – члени НАТО.

"Ми на сьогодні не говоримо про збройні сили Франції або інших країн на території України. З однієї простої причини — для цього необхідне відповідне рішення, всі ці країни є членами НАТО… Україна, на жаль, на сьогодні не є членом НАТО", – сказав він.

Втім, додав Жовква, хоча на сьогодні говорити про сили НАТО в Україні не доводиться, але ситуація може змінитися. Особливо, якщо загроза нападу російських терористів на членів Альянсу стане дуже високою.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" полковник ЗСУ, воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петр Черник відповів, чи справді НАТО може втрутитися у війну. За його словами, є ймовірність того, що військові Альянсу все ж з’являться в Україні, але не на полі бою, все ж є.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав умови для введення військ Франції в Україну. За його словами, це можливо лише в тому випадку, якщо РФ прорвуть оборону ЗСУ на двох напрямках.

Більше про те, що стоїть за зміною у публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають всередині Франції та чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна, читайте у матеріалі "Телеграфу" "Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа".