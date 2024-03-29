Премьер Шмигаль должен поучиться практикам добродетели — блогер об отставке главы МИД Латвии

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль должен подать в отставку после скандалов, связанных с необоснованными расходами на перелеты правительственных делегаций за границей самолетами частной авиакомпании "Скай Ап". Такое мнение в блоге на "Цензор.Нет" высказал политолог Владимир Сонюк. Таким образом, он прокомментировал новость об отставке министра иностранных дел Латвии, бывшего главы правительства этой страны Кришьяниса Кариньша, в связи с обвинениями в необоснованном использовании частных самолетов для рабочих поездок.

Эксперт напомнил, что накануне заявления об отставке министра, Генпрокуратура Латвии открыла дело по использованию частных перелетов, на которые Кариньш потратил более 1,3 млн. евро средств латвийских граждан.

"В противоположность этой истории, украинский премьер-министр Денис Шмигаль не просто не собирается в отставку, но продолжает подписывать контракты с частной компанией "Скай Ап". Она должна осуществлять перевозку важных чиновничьих персон в мире по заказу государственной авиакомпании "Украина". Фактически речь идет о найме чартерных рейсов для правительства, только, в отличие от Латвии, где премьер, вероятно, летал малогабаритными бизнес-джетами, в Украине на нужды правительства будут использовать пять самолетов Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров и один самолет Boeing 737-700 на 14 пассажиров", — написал эксперт.

Он напомнил, что в 2023 году такие контракты стоили украинским налогоплательщикам 44,4 млн. грн. При этом, по данным системы Prozorro, параллельно специальные рейсы для правительства выполняла также компания "Роза Ветров" с орбиты Игоря Коломойского – на 32 млн. грн. То есть всего на правительственные авиаперевозки было потрачено 76,4 млн. грн. Новый контракт со "Скай Ап" на 2024 год был подписан на 78,8 млн. грн.

"Несуразность использования целого самолета вместо регулярных рейсовых перевозок была очевидна еще в прошлом году, когда впервые стало широко известно о таких контрактах во время командировки Шмыгаля в Канаду и США. Ситуация выглядела максимально странно: просить денег у международных доноров на восстановление разбитой войной страны, которой не хватает собственных средств на выплату пенсий и зарплат бюджетникам, глава правительства этой страны прилетает фактически на частном чартере, оплаченном на средства этих же доноров", — написал автор.

Он также добавил, что, по словам экспертов, даже билет бизнес-классом из Варшавы в Торонто, а дальше по США для делегации из 7-10 человек обошелся бы дешевле, чем гонять на этом рейсе целый полупустой Boeing, хоть и в "спартанской" комплектации лоукостера, как это неоднократно отмечали правительственные спикеры.

Кроме того, чиновники из ЕС и других цивилизованных стран регулярно получают свою порцию критики от общественности и международных организаций из-за очевидного негативного влияния частных чартеров на окружающую среду (50% выбросов от авиации создают самолеты, перевозящие 1% пассажиров). Постоянно звучат призывы пересаживаться на регулярные рейсы, где это возможно, как в компактных европейских странах – на скоростные поезда, отмечает политолог.

"Но такова судьба топ-руководителя в воюющей стране — проявлять максимальную скромность и сдержанность, чтобы максимизировать шансы на получение регулярной международной помощи и не давать поводов для обвинений в сибаритстве и расточительстве. Ведь, как мы видим из латвийского примера, этот "банкет под время чумы" по европейским меркам вполне тянет на отставку, а не просто на прощение. А в условиях Украины нецелевой растратой средств налогоплательщиков неплохо было бы заняться правоохранительным органам" — резюмировал он.