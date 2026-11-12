"Так он и познакомился с крокодилом": скандальный бизнесмен с Киевщины стал героем вирусного мема

Пользователи сети представили, как могло выглядеть знакомство бизнесмена с экзотическим питомцем

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История с живым крокодилом, которого нашли у бизнесмена Владислава Соколова во время обысков у фигурантов дела о возможном хищении бюджетных средств при защите энергообъектов Киевской области, продолжает набирать популярность в соцсетях. Необычную находку обыграли в юмористическом ролике, связав ее с вирусным трендом на танцующих крокодилов.

Мем опубликовали на странице promptout.pro в Threads. Сначала в ролике появляется сидящий перед камерой мужчина, похожий на Соколова. Затем – крокодил, который стоит на задних лапах под светом прожекторов. Вокруг собралась публика, наблюдающая за происходящим.

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"Говорят, именно так он познакомился с тем крокодилом. Но что-то подсказывает, что за эту историю любовь было заплачено из бюджета в защиту подстанций", – говорится в подписи к публикации.

Авторы обыграли популярный в соцсетях образ танцующих рептилий. Благодаря ИИ они выглядят так, будто повторяют движения людей. Тренд особенно узнаваем в TikTok, поэтому крокодил в такой роли хорошо вписался в историю с необычным питомцем.

Пользователи поддержали шутку в комментариях. Один из них написал: "Так и было, 100%" и прикрепил фотографию крокодила, который будто бы делает селфи перед зеркалом, держа телефон в лапе.

Пост в Threads о крокодиле / скриншот

Что известно о крокодиле и его владельце

После обысков по делу о возможном хищении бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергообъектов Киевской области в сети появились фотографии роскошного жилья Соколова. На снимках – позолоченные детали интерьера, мраморные колонны, крытый бассейн, Rolls-Royce и террариум с живым крокодилом. Экзотический питомец привлек особое внимание пользователей.

У Соколова живет живой крокодил. Фото: скриншот видео

Среди фигурантов расследования – бизнесмен из Днепра Владислав Соколов. По предварительным подсчетам следствия, стоимость материалов могли завысить на 20,8 млн гривен.

Соколов демонстрировал роскошные перелеты в соцсетях

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Анжелике – девушке, которую в соцсетях прозвали "музой крокодила". После публикации фотографий роскошного жилья пользователи стали обсуждать ее отношения с бизнесменом, совместные поездки и отдых.