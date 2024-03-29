Премʼєр Шмигаль має повчитися практикам доброчесності - блогер про відставку глави МЗС Латвії

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль мав би подати у відставку після скандалів, повʼязаних із необґрунтованими витратами на перельоти урядових делегацій за кордоном літаками приватної авіакомпанії "Скай Ап". Таку думку в блозі на "Цензор.Нет" висловив політолог Володимир Сонюк. В такий спосіб він прокоментував новину про відставку міністра закордонних справ Латвії, колишнього глави уряду цієї країни Крішʼяніса Каріньша, у звʼязку зі звинуваченнями в необґрунтованому використанні приватних літаків для робочих поїздок.

Експерт нагадав, що напередодні заяви про відставку міністра, Генпрокуратура Латвії відкрила справу щодо використання приватних перельотів, на які Каріньш витратив понад 1,3 млн євро коштів латвійських громадян.

"На противагу цій історії, український премʼєр-міністр Денис Шмигаль не просто не збирається у відставку, а й продовжує підписувати контракти з приватною компанією "Скай Ап". Вона має здійснювати перевезення важливих чиновницьких персон у світі на замовлення державної авіакомпанії "Україна". Фактично йдеться про винаймання чартерних рейсів для уряду, тільки, на відміну від Латвії, де премʼєр, ймовірно літав малогабаритними бізнес-джетами, в Україні на потреби уряду будуть використовувати пʼять літаків Boeing 737-800 місткістю 189 пасажирів та один літак Boeing 737-700 на 149 пасажирів", — написав експерт.

Він нагадав, що в 2023 році такі контракти коштували українським платникам податків 44,4 млн грн. При цьому, за даними системи Prozorro, паралельно спеціальні рейси для уряду виконувала також компанія "Роза Вітрів" з орбіти Ігоря Коломойського – на 32 млн грн. Тобто всього на урядові авіаперевезення було витрачено 76,4 млн грн. Новий контракт зі "Скай Ап" на 2024 рік було підписано на 78,8 млн грн.

"Недолугість використання цілого літака замість регулярних рейсових перевезень була очевидна ще минулого року, коли вперше стало широко відомо про такі контракти під час відрядження Шмигаля до Канади і США. Ситуація виглядала максимально дивно: просити грошей у міжнародних донорів на відновлення розбитої війною країни, якій не вистачає власних коштів на виплату пенсій та зарплат бюджетникам, голова уряду цієї країни прилітає фактично на приватному чартері, оплаченому коштом цих же донорів", — написав автор.

Він також додав, що, за словами експертів, навіть квиток бізнес-класом з Варшави до Торонто, а далі по США для делегації з 7-10 людей обійшовся б дешевше, аніж ганяти на цьому рейсі цілий напівпорожній Boeing, хоч і в "спартанській" комплектації лоукостера, як на цьому неодноразово наголошували урядові спікери.

Крім того, чиновники із ЄС та інших цивілізованих країн регулярно отримують свою порцію критики від громадськості та міжнародних організацій через очевидний негативний вплив приватних чартерів на навколишнє середовище (50% викидів від авіації створюють літаки, що перевозять 1% пасажирів). Постійно звучать заклики пересідати на регулярні рейси, а де це можливо, як у компактних європейських країнах – на швидкісні потяги, відзначає політолог.

"Але така вже доля топ-керівника у воюючій країні – проявляти максимальну скромність і стриманість, аби максимізувати шанси на отримання регулярної міжнародної допомоги і не давати приводів для звинувачень у сибаритстві і марнотратстві. Бо, як ми бачимо з латвійського прикладу, цей "банкет під час чуми" за європейськими мірками цілком тягне на відставку, а не просто на вибачення. А в умовах України нецільовою розтратою коштів платників податків непогано було б зайнятися правоохоронним органам" — резюмував він.