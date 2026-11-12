В Украине предлагают заменить идею запрета абортов льготами для семей: подробности

Петиция предусматривает льготную ипотеку, компенсации за жилье и доступные детские сады

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В Украине зарегистрировали петицию с призывом сохранить репродуктивные права женщин и усилить поддержку семей. Вместо запрета абортов, правительство просят обеспечить финансовые, жилищные и социальные гарантии для родителей и детей.

В петиции на сайте Кабинета Министров Украины ее автор Екатерина Полищук призывает гарантировать репродуктивную свободу: материнство должно быть осознанным правом и выбором женщины, а государство должно создавать условия для рождения желанных детей вместо принуждения.

Петиция о защите репродуктивного выбора собирает подписи на сайте правительства

Автор петиции подчеркивает, что беременность и роды влияют на здоровье и дальнейшую жизнь женщины, а принуждение противоречит гарантиям достоинства и личной неприкосновенности, закрепленным в Конституции. Запреты, как говорится в петиции, делают аборты более опасными. Она также подчеркивает необходимость отделения церкви от государства, а причинами низкой рождаемости называет войну, бедность, жилищные проблемы и неуверенность в будущем.

Автор петиции предлагает увеличивать выплаты на детей и вводить жилищные и коммунальные льготы Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Каких решений требуют от Кабмина

В обращении предлагается сочетать защиту действующих прав с комплексной программой поддержки материнства, отцовства и семей с детьми. Основные требования к правительству:

Сохранить право на добровольное прерывание беременности в сроки, установленные законом.

в сроки, установленные законом. Не допускать криминализации женщин за решение об аборте и создания препятствий для получения законной медицинской помощи.

за решение об аборте и создания препятствий для получения законной медицинской помощи. Гарантировать безопасную медицинскую помощь во время и после прерывания беременности без дискриминации и стигматизации.

во время и после прерывания беременности без дискриминации и стигматизации. Сохранить доступ к абортам на более поздних сроках по медицинским и другим предусмотренным законом показаниям.

по медицинским и другим предусмотренным законом показаниям. Соблюдать светский характер государства и не принимать законодательных решений, основанных исключительно на религиозных убеждениях отдельных групп.

и не принимать законодательных решений, основанных исключительно на религиозных убеждениях отдельных групп. Ввести реальную поддержку родителей и детей. "Разработать комплексную государственную программу поддержки материнства, отцовства и семей с детьми с реальными финансовыми и социальными гарантиями", – просит автор петиции Катерина Полищук.

В частности, речь идет об увеличении помощи при рождении и воспитании детей, поддержке одиноких матерей, льготной ипотеке, компенсациях за приобретение жилья и льготах на коммунальные услуги. Также предлагают развивать доступные ясли и детские сады, защищать беременных и матерей от дискриминации на работе и так далее.

В петиции предлагают сочетать жилищные льготы, уход за детьми и медицинскую помощь

Развивать планирование семьи: обеспечить доступность современных средств контрацепции, качественной репродуктивной медицины, полового просвещения и достоверной информации.

Важно: петицию может подать любой украинец. Даже если она наберет нужные 25 тысяч подписей, это не означает воплощения инициативы в реальность.

Как сообщал "Телеграф", другая петиция призывает Кабинет Министров Украины установить единые правила праздничных угощений в детских садах, в частности для детей до трех лет, которым нельзя давать продукты с добавленным сахаром.