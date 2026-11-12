Теперь уже виноват Байден: какие причины нападения на Украину называла Россия (список)

Американские посланники предложили Москве обновить требования и определить собственные шаги по деэскалации

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На переговорах в Абу-Даби российские представители заявили, что Владимир Путин начал вторжение в Украину, потому что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года. Так Москва добавила еще одно объяснение к перечню оправданий войны.

Об этом Axios сообщает со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом переговоров. В письме, на которое сослалась российская делегация, Путин излагал свои претензии в сфере безопасности.

Ультиматум 2021 года и ответ американцев

В декабре 2021 года Кремль выдвинул США и НАТО требования относительно так называемых гарантий безопасности: запретить дальнейшее расширение Альянса, в частности вступление Украины, и отвести силы НАТО к рубежам 1997 года.

В Абу-Даби спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф ответили россиянам, что мир существенно изменился с 2021 года. Они предложили подготовить новый проект, который будет содержать требования Москвы и ее "симметричные шаги" для деэскалации и гарантий Европе от будущего нападения.

В то же время 26 января 2022 года в НАТО сообщали, что передали Москве письменные предложения параллельно с США. Они касались отношений НАТО и России, европейской безопасности, снижения рисков, прозрачности и контроля над вооружениями.

Как Кремль менял объяснения войны в 2022–2026 годах

24 февраля 2022 года Путин объявил целями вторжения "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины . Он говорил о "защите людей" на Донбассе от якобы восьмилетнего "геноцида", выдуманной военной угрозе из-за потенциального вступления Украины в НАТО и западном вооружении. Украинскую власть голословно обвинял в подчинении "радикальным националистам и неонацистам". Среди требований были внеблоковый и безъядерный статус Украины.

. Он говорил о от якобы восьмилетнего "геноцида", и западном вооружении. Украинскую власть голословно обвинял в подчинении "радикальным националистам и неонацистам". Среди требований были внеблоковый и безъядерный статус Украины. После провала блицкрига в 2022–2023 годах акцент сместился на противостояние "коллективному Западу": Москва заявляла, что воюет с НАТО и США, которые якобы используют Украину как плацдарм для стратегического поражения России. В 2023–2024 годах усилились псевдоисторические тезисы об "одном народе", Украине как "исторической русской земле", якобы искусственно созданной Лениным или Западом.

для стратегического поражения России. В 2023–2024 годах усилились псевдоисторические тезисы об "одном народе", Украине как "исторической русской земле", якобы искусственно созданной Лениным или Западом. В 2025–2026 годах Кремль продолжал п одавать агрессию как "вынужденную защиту" , утверждая, что Россия якобы не начинала войну. Еще одну версию Путин изложил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет": он связал войну с отсутствием реакции Запада на его выступление в Мюнхене в 2007 году .

, утверждая, что Россия якобы не начинала войну. Еще одну версию Путин изложил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет": он связал войну с . "Отсутствие реакции Запада на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции 2007 года, в итоге привело к трагическим событиям в Украине", – заявил президент России Владимир Путин.

Версия о Байдене перекликается с риторикой Трампа

Президент США Дональд Трамп систематически перекладывает вину на Джо Байдена, в том числе и за начало российского вторжения.

"Война между Россией и Украиной – это война Байдена, а не моя. Я только что пришел сюда и в течение четырех лет своего срока не имел никаких проблем с тем, чтобы предотвратить это", – заявил президент США Дональд Трамп.

Российские переговорщики могли просто подхватить эту тенденцию перед американскими посланниками.

Как сообщал "Телеграф", 10 и 11 ноября Украина, США и Россия проводили в Абу-Даби переговоры о завершении войны, а отдельные консультации состоялись с европейскими партнерами, НАТО и Еврокомиссией. По итогам переговоров 11 ноября Давид Арахамия сообщил о договоренности об обмене пленными, который может стать одним из крупнейших.