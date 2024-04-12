Стала известна причина, почему "Батькивщина" не голосовала за закон про мобилизацию
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Демобилизация военных во время войны должна быть гарантирована через 36 месяцев службы, подчеркивают в партии
Одной из главных причин, по которой фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко не голосовала за законопроект о мобилизации, стало изъятие властями из документа нормы о гарантированной демобилизации военных через 36 месяцев службы во время войны, а также отсутствие четких норм по ротациям и отпускам.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Команда Юлии Тимошенко ультимативно настаивала на сохранении в законопроекте обещанной Валерием Залужным нормы, согласно которой каждый военнослужащий получал право на демобилизацию после трех лет службы, а также обязательную ротацию через 60 дней пребывания на передовой. Но эти требования не были учтены властями.
Этот факт в целом и повлиял на решение фракции не голосовать за скандальный вариант закона о мобилизации.