Как не стать уклонистом: инструкция для военнообязанных по новому закону о мобилизации

Украинским мужчинам подробно рассказали о новых правилах прохождения военной службы и озвучили освобожденные от мобилизации категории

Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла закон о мобилизации №10449. Новые правила начнут действовать уже через месяц после подписи документа президентом.

Опираясь на положения закона, "Телеграф" создал пошаговую инструкцию для всех военнообязанных граждан Украины, не желающих попасть в категорию уклонист от службы.

Военная подготовка и учет

Согласно закону, срочную службу в Украине заменит базовая военная служба сроком на 3 месяца. Так как теперь мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 лет, остальным молодым людям следует выбрать время и место прохождения этой подготовки.

Кроме того, с 2025 года в учебных заведениях всех форм собственности внедряется общевойсковая подготовка.

В течение 60 дней всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо обновить собственные данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого гражданин должен явиться в ТЦК или ЦНАП и предоставить свои данные для взятия на учет.

Альтернативой этой процедуре может быть создание электронного военнообязанного кабинета для внесения туда личной и служебной (для резервистов) информации в дистанционном режиме. Впрочем, сервис находится на этапе разработки, поэтому воспользоваться им пока невозможно.

Важно: гражданам, получившим II-III группу инвалидности с 22 февраля 2024 г. (кроме военнослужащих) также необходимо обновить собственные данные в Реестре и повторно пройти медицинское освидетельствование для установления группы годности к службе.

Аналогичное требование касается и тех, кто раньше проходил ВВК и признан ограниченно пригодным. Новый закон упраздняет эту категорию, поэтому такие граждане при повторном медицинском осмотре будут признаны годными или непригодными к службе.

Граждане, не обновляющие свои данные, могут быть ограничены в получении консульских услуг за рубежом (кроме получения удостоверения личности для возвращения в Украину) и вождении транспортных средств.

Вызов в ТЦК

Все военнообязанные граждане в возрасте 18-60 лет должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их будут иметь право работники ТЦК, пограничной службы и полиции. Процесс проверки документов может фиксироваться на фото или видео.

Добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для включения их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку в два месяца до мобилизации для решения личных дел и подготовку.

Правила вручения повесток новым законом не изменяются, впрочем, нововведения коснутся тех, кто откажется выполнять требование ТЦК.

Так, если военнообязанный не явится в военкомате в срок, указанный на повестке, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием об административном задержании и доставке его в ТЦК.

В свою очередь полиция (в случае невозможности выполнения этого требования) направляет соответствующее уведомление в ТЦК и через 5 дней после этого гражданину пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста.

Днем вручения такого требования считается:

ее вручение под расписку по почте;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или о невозможности его вручить по адресу по другим причинам (в частности, если лицо не сообщило в ТЦК свой актуальный адрес).

Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК может обратиться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации — сроком до исполнения или отзыва требования об исполнении воинской обязанности.

Бронирование и право на отсрочку

По новому закону бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", председатели областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления — не более 50% от количества военнообязанных.

Также на бронь могут претендовать сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, которые критически важны для Вооруженных сил Украины, экономики и жизнедеятельности населения.

Также теперь право на бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций даже если они там не работают. В число критически важных также отнесли работников сферы культуры и медиа.

Право на отсрочку от мобилизации имеют следующие категории граждан:

Мотивация и срок службы

Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из нового закона по просьбе высшего военного руководства страны и будет прописана в отдельном документе, над которым работают в Кабмине.

Между тем, закон №10449 регулирует срок службы для контрактников и правила увольнения из армии для разных категорий военнослужащих.

Кроме того, новый закон о мобилизации содержит и ряд мотивационных положений для поощрения граждан становиться в ряды ВСУ. Следует отметить, что некоторые из предварительно одобренных в окончательную редакцию не вошли, а именно:

ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 грн,

фиксированная плата за уничтоженную технику.

Остальные начнут действовать уже в ближайшее время:

Также Телеграф рассказывал, к чему готовиться владельцам авто и водителям в Украине после принятия нового законопроекта о мобилизации. Новый документ предусматривает некоторые ограничения для этих категорий граждан.