Принятый ВР закон о мобилизации не приблизит победу, — Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко и ее фракция "Батькивщина" не поддержали только что проголосованный в парламенте закон о мобилизации. Они выступили категорически против, в частности, потому, что в этом законе не предусмотрена норма о демобилизации военных, отслуживших в армии более 36 месяцев.

Юлия Тимошенко объяснила, что закон, имеющий максимум антиконституционного принуждения и репрессий, не сможет создать сильное войско, способное дать отпор врагу.

Она и команда "Батькивщины" потребовали внести в законопроект следующие правки:

немедленная демобилизация всех отслуживших 36 месяцев и более;

установить четкие сроки ротаций и отпусков;

оплатить каждому, кто подпишет контракт с Минобороны, разово 10 000 долларов;

увеличить вдвое – до 200 000 гривен – денежное довольствие каждому военному, кто воюет на передовой;

обучать новобранцев не менее 6 месяцев перед отправкой на фронт;

убрать из закона все репрессивные позиции, которые неконституционны;

дать покой студентам, аспирантам, преподавателям, учителям, воспитателям, людям с инвалидностью и тем, кто о них заботится, а также родителям многодетных семей;

снять бронь с чиновников и депутатов, правоохранителей и судей – все должны быть равны перед законом;

лечить раненых за государственные средства в медучреждениях любого уровня и права собственности;

учить детей погибших героев в вузах бесплатно.

Никакая поправка к закону о мобилизации не была учтена, и поэтому фракция "Батькивщина" его не поддержала в сессионном зале.