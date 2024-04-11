Принятый ВР закон о мобилизации не приблизит победу, — Юлия Тимошенко
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Юлия Тимошенко и ее фракция "Батькивщина" не поддержали только что проголосованный в парламенте закон о мобилизации. Они выступили категорически против, в частности, потому, что в этом законе не предусмотрена норма о демобилизации военных, отслуживших в армии более 36 месяцев.
Юлия Тимошенко объяснила, что закон, имеющий максимум антиконституционного принуждения и репрессий, не сможет создать сильное войско, способное дать отпор врагу.
Она и команда "Батькивщины" потребовали внести в законопроект следующие правки:
- немедленная демобилизация всех отслуживших 36 месяцев и более;
- установить четкие сроки ротаций и отпусков;
- оплатить каждому, кто подпишет контракт с Минобороны, разово 10 000 долларов;
- увеличить вдвое – до 200 000 гривен – денежное довольствие каждому военному, кто воюет на передовой;
- обучать новобранцев не менее 6 месяцев перед отправкой на фронт;
- убрать из закона все репрессивные позиции, которые неконституционны;
- дать покой студентам, аспирантам, преподавателям, учителям, воспитателям, людям с инвалидностью и тем, кто о них заботится, а также родителям многодетных семей;
- снять бронь с чиновников и депутатов, правоохранителей и судей – все должны быть равны перед законом;
- лечить раненых за государственные средства в медучреждениях любого уровня и права собственности;
- учить детей погибших героев в вузах бесплатно.
Никакая поправка к закону о мобилизации не была учтена, и поэтому фракция "Батькивщина" его не поддержала в сессионном зале.