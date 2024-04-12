Стала відома причина, чому "Батьківщина" не голосувала за закон про мобілізацію

Демобілізація військових під час війни має бути гарантована через 36 місяців служби, наголошують в партії

Однією з головних причин, через яку фракція "Батьківщина" Юлії Тимошенко не голосувала за законопроєкт про мобілізацію стало вилучення владою з документу норми про гарантовану демобілізацію військових через 36 місяців служби під час війни, а також відсутність чітких норм щодо ротацій та відпусток.

Про це повідомляє пресслужба партії.

Команда Юлії Тимошенко ультимативно наполягала на збереженні в законопроєкті обіцяної Валерієм Залужним норми, згідно із якою кожен військовослужбовець отримував право на демобілізацію після трьох років служби, а також обов’язкову ротацію через 60 днів перебування на передовій. Але ці вимоги не були враховані владою.

Цей факт загально і вплинув на рішення фракції НЕ голосувати за скандальний варіант закону про мобілізацію.