Зеленский решил "порезать" министерства: кому пора упаковывать вещи, и останется ли Шмыгаль

Уже третий раз Офис президента берется за пересмотр структуры Кабмина. Удастся ли на этот раз?

Президент Владимир Зеленский снова заговорил о реформе правительства. Для увеличения финансирования военного бюджета он не исключает сокращения некоторых министерств. Недавно намерения президента подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, готовится сокращение количества министерств — это позволит снизить количество государственных служащих.

Он считает, что в Кабмине достаточно оставить 15-16 министерств. В настоящее время функционирует 19.

"Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен оказывать соответствующие юридические шаги, поддержку, качественно и быстро готовить нужные министерствам документы", — сказал Шмыгаль.

Вечная реформа

Это уже не первая попытка Зеленского и его премьеров переформатировать Кабинет министров. Еще в 2019 году, когда правительством руководил Алексей Гончарук, команда уделила много внимания объединению некоторых ведомств. Тогда к Министерству экономики присоединили Министерство аграрной политики, Министерство молодежи и спорта – Министерству культуры и информполитики, а Министерство энергетики вошло в состав Минэкологии.

Эксперимент длился недолго. Меньше чем через год все ликвидированные ведомства возобновили свою работу. Это произошло с назначением Шмыгаля.

Вернуться к вопросу правительственной реформы команду президента заставила война. Когда в 2022 году Киевская область уже была освобождена от российских оккупантов, Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, разработал для президента новое видение структуры Кабмина.

Среди идей было создать:

Министерство экономического развития, объединив Минэкономики, Министерство стратегической промышленности (частично) и Минагро,

Министерство по делам ветеранов и социальной политики,

Министерство евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Остальные ведомства планировалось оставлять практически без изменений.

Позже Федоров сказал, что он уже готов проводить реформу, но нужно время. Но в 2023 году, по словам Федорова, он перестал отвечать за изменения в Кабмине. Лидерство в этом вопросе взял на себя Шмыгаль.

Что теперь?

Сейчас главными двигателями реформ выступают президент и премьер. Они проводят совместные совещания по этому поводу и ищут оптимальное решение, сообщил источник "Телеграфа", приближенный к президенту.

Для Зеленского доказательством возможного успеха реформы стал 2022 год, когда, несмотря на войну и уменьшение количества госслужащих в Министерствах, качество работы от этого не ухудшилось. Поэтому президент уверен, что такой рабочий вариант может значительно снизить бюджетные расходы.

Сейчас на Банковой пытаются определить судьбу пяти ведомств – Минагро, Минреинтеграции оккупированных территорий, Минкультуры и информполитики, Минспорта и Минветеранов. Последние три ведомства и так возглавляют временно исполняющие обязанности министра.

Как объясняет собеседник "Телеграфа" во фракции "Слуга народа" (СН), необходимость первых двух министерств вызывает вопросы. К примеру, Минреинтеграции, возглавляемое Ириной Верещук, должно заниматься развитием деоккупированных территорий. Но сейчас они больше вовлечены в вопросы эвакуации жителей прифронтовых территорий и помощи ВПЛ. "Для этого не требуется отдельного министерства, потому что это часть политики, которая есть в других министерствах (например, Минсоц — Ред.)", — говорит источник.

Собеседники издания говорят, что рассматривался вариант расформировать Министерство, а Верещук назначить послом в какую-либо страну. В комментарии "Телеграфу" пресс-служба Минреинтеграции ответила, что им неизвестно о ликвидации ведомства.

Так же опровергает слухи об изменениях в работе Минагро глава Николай Сольский. По информации издания, министерство могут снова присоединить к Минэкономики.

Сольский в комментарии "Телеграфу" обращает внимание, что в каждой стране ЕС есть Минагро и продовольствия, даже у тех, которые производят меньше зерна, чем Украина.

В Министерстве молодежи и спорта тоже не владеют информацией об их будущем — как вариант, их могут присоединить к Минкульту. Лучшая судьба может сложиться у Александра Порхуна, который с начала февраля возглавляет Минветеранов. Пока что Порхун и.о. министра, но вскоре приставку могут и убрать.

Довольно сложная ситуация продолжает бурлить вокруг Минкультуры и информполитики, куда уже 9 месяцев не могут найти руководителя. В настоящее время ведомством руководит Ростислав Карандеев, но также с приставкой и.о.

"На собеседование к президенту приходили более 10 кандидатов, но никто не подошел", — рассказал собеседник в СН. Отсутствие министра информполитики на третьем году гибридной войны отражает кризис в подходах государства к этой чувствительной теме. Собеседники в Офисе президента признаются, что пока нет одного человека или органа, который бы отвечал за всю информационную политику государства.

Впрочем, источники отмечают, что, несмотря на правительственные планы Зеленского и Шмыгаля, об их решениях ничего не знают в парламенте. В Верховной Раде откровенно сомневаются в голосовании по Кабмину в ближайшее время.

Уволят ли Шмыгаля?

Долгое время шли дискуссии по обновлению всего Кабмина во главе с премьером. Но на сегодняшний день Шмыгаль побил рекорд Николая Азарова и дольше всего в истории независимой Украины продержался на этом посту.

Как отмечают источники "Телеграфа", ему удается сохранять профессиональные отношения с президентом. "Не занимается коррупцией, не работает на свой рейтинг. Он представитель Офиса президента в правительстве", — характеризует премьера собеседник.

Хотя в самом Кабмине есть амбициозные люди, которые не прочь пересесть в премьерское кресло. Среди них — Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр — министр экономики и Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Если Свириденко пока не рассматривают это место, то Кубракова в свое время действительно называли потенциальным кандидатом и близким человеком к президенту, который решал вопросы в обход Шмыгаля. Но пока Кубраков потерял благосклонность из-за активной работы на собственный пиар и попытки строить собственную коммуникацию с посольствами стран-партнеров.

В парламенте у Кубракова тоже не всё хорошо. Отношения с депутатами испортились после ареста парламентария от СН Андрея Одарченко – его НАБУ разоблачили на попытке подкупа биткойнами правой руки министра и главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Наема.

Следует также отметить, что несмотря на амбиции некоторых людей, прекращать полномочия Кабмина во время действия военного положения запрещает украинское законодательство. В парламенте не исключают, что при необходимости закон можно откорректировать. Но вопрос, готовы ли будут за это голосовать сами депутаты.