Россия ведет войну со всем Западом, уверен политик

РФ ведет войну против всего Запада и представляет экзистенциальную угрозу — эстонский парламентарий

Российская Федерация представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для всего западного мира и пытается перекроить сложившийся миропорядок. Странам Североатлантического Альянса необходимо иметь четкую и сильную стратегию, чтобы Россия понимала, что Запад готов действовать и реагировать на это симметричными и асимметричными мерами. Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета по международным отношениям парламента Эстонии Марко Михкельсон.

"Есть чрезвычайно важный вопрос, на который сегодня должны ответить в западных столицах. Если мы не поймем, что происходит, если мы не выложим факты на стол, то мы не сможем выбрать правильную стратегию противодействия этой экзистенциальной угрозе, которую представляет Россия не только для Украины, но и для всего западного миропорядка. Поэтому если мы посмотрим на то, что говорят российские лидеры, включая самого диктатора Путина, то всем известно, чего он хочет и к чему стремится. Речь идет не только об уничтожении украинской государственности, но и о переделе мирового порядка", — заявил политик.

"Мы должны быть готовы признать, что Россия ведет войну со всем Западом, в частности с Европой, против наших интересов, против нашей архитектуры безопасности в ЕС и всем евроатлантическом пространстве. Именно поэтому мы в Эстонии считаем, что сейчас экзистенциально важно усилить поддержку Украины и иметь очень четкую и сильную стратегию, чтобы не только помочь Украине победить в этой войне, но и убедиться, что Россия потерпит стратегическое поражение в этой войне и в своих попытках дестабилизировать ситуацию в различных западных странах", — подчеркнул парламентарий.

"И именно поэтому сейчас чрезвычайно важно скоординироваться вначале информационно. Мы должны озвучивать в публичном пространстве список всех тех злонамеренных операций, которые мы на Западе признаем организованными Россией. А затем также открыто заявить, что за этими действиями стоит Россия. И, возможно, не следует говорить об этом много публично, но Россия должна понимать, что мы готовы действовать и реагировать на это симметричными и асимметричными мерами", — подытожил Марко Михкельсон.

Отметим, французская сенатор, представитель Социалистической партии Хелен Конве-Муре также недавно заявила, что от России исходит угроза для всего Евросоюза. Она отметила, что поддержка Украины странами Евросоюза сохраняется на высоком уровне и нет причин считать, что она снизится. В ЕС осознают, что не только Украина может стать жертвой агрессии РФ, но потенциально и другие страны Европы. Также есть понимание, что Украина сражается за вещи, которые нужно защищать и Европа готова их защищать.