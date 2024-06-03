РФ веде війну проти всього Заходу і становить екзистенційну загрозу — естонський парламентарій

Росія веде війну з усім Заходом, переконаний політик

Російська Федерація становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й для всього західного світу і намагається перекроїти сформований світовий порядок. Країнам Північноатлантичного Альянсу необхідно мати чітку і сильну стратегію, щоб Росія розуміла, що Захід готовий діяти та реагувати на це симетричними й асиметричними заходами. Про це в коментарі Guildhall заявив голова комітету з міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Мігкельсон.

"Є надзвичайно важливе запитання, на яке сьогодні мають відповісти у західних столицях. Якщо ми не зрозуміємо, що відбувається, якщо ми не викладемо факти на стіл, то ми не зможемо обрати вірну стратегію протидії цій екзистенційній загрозі, яку представляє Росія не лише для України, а й для всього західного світопорядку. Якщо ми подивимось на те, що говорять російські лідери, включно з самим диктатором Путіним, то всім відомо, чого він хоче і до чого прагне. Йдеться не тільки про знищення української державності, а й про переділ світового порядку", — заявив політик.

"Ми маємо бути готовими визнати, що Росія веде війну з усім Заходом, зокрема з Європою, проти наших інтересів, проти нашої безпекової архітектури в ЄС і всьому євроатлантичному просторі. Саме тому ми в Естонії вважаємо, що зараз екзистенційно важливо посилити підтримку України і мати дуже чітку й сильну стратегію, щоб не лише допомогти Україні перемогти в цій війні, а й переконатися, що Росія зазнає стратегічної поразки в цій війні й у своїх спробах дестабілізувати ситуацію у різних західних країнах", — наголосив парламентарій.

"І саме тому зараз надзвичайно важливо скоординуватися спочатку інформаційно. Ми повинні озвучувати в публічному просторі список усіх тих злочинних операцій, які ми на Заході визнаємо організованими Росією. А потім також відкрито заявити, що за цими діями стоїть Росія. І, можливо, не слід говорити про це багато публічно, але Росія повинна розуміти, що ми готові діяти і реагувати на це симетричними та асиметричними заходами", — підсумував Марко Мігкельсон.

Зазначимо, французька сенаторка, представниця Соціалістичної партії Хелен Конве-Муре також нещодавно заявила, що від Росії йде загроза для всього Євросоюзу. Вона зазначила, що підтримка України країнами Євросоюзу зберігається на високому рівні і немає причин вважати, що вона знизиться. В ЄС усвідомлюють, що не лише Україна може стати жертвою агресії РФ, але потенційно й інші країни Європи. Також є розуміння, що Україна бореться за речі, які потрібно захищати і Європа готова їх захищати.