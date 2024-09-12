Заявление было сделано на встрече в Санкт-Петербурге

Вице-премьер Сербии Александар Вулин, известный своими пророссийскими взглядами, заявил, что объединение Германии в 1990 году положило начало "реваншу" за поражение страны во Второй мировой войне. Первыми жертвами этого реванша, по мнению Вулина, стали Югославия и СССР.

Такое заявление он сделал на встрече представителей высокого уровня безопасности БРИКС и стран-партнеров в Санкт-Петербурге, передает издание N1.

"Когда побежденная Германия объединилась, мы не сразу поняли, что начался мировой конфликт. И первыми жертвами конфликта стали СССР и Югославия. Начался реванш за поражение во Второй мировой войне. Мы наивно верили, что мир в Европе и мире сохранился благодаря тому, что потомки немцев стесняются преступлений своих дедов", – заявил Вулин.

Однако, как утверждает пророссийский политик, потомки преступников времен Второй мировой войны не стесняются этих преступлений, но стыдятся поражения и мечтают о мести.

"Возвращение страха или разума в мировую политику необходимо, необходимо вернуть в мир страх перед разрушением, стыд за преступления прошлого и установить систему коллективной безопасности, в которой будут известны правила и в которой не будет возможности изменить избирательную волю граждан цветными революциями", — сказал Вулин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Сербии сделал ужасный прогноз. По его мнению, в мире скоро начнется третья мировая война.