У Сербії закликали "повернути страх" у світову політику: до чого тут Німеччина

Заяву зробили на зустрічі у Санкт-Петербурзі

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що об’єднання Німеччини у 1990 році поклало початок "реваншу" за поразку країни у Другій світовій війні. Першими жертвами цього реваншу, на думку Вуліна, стали Югославія та СССР.

Таку заяву він зробив на зустрічі представників високого рівня безпеки БРІКС і країн-партнерів у Санкт-Петербурзі, передає видання N1.

"Коли переможена Німеччина об’єдналася, ми не відразу зрозуміли, що почався світовий конфлікт. І першими жертвами того конфлікту стали СРСР і Югославія. Розпочався реванш за поразку у Другій світовій війні. Ми наївно вірили, що мир у Європі та світі зберігся завдяки тому, що нащадки німців соромляться злочинів своїх дідів", – заявив Вулін.

Проте, як стверджує проросійський політик, нащадки злочинців часів Другої світової війни не соромляться цих злочинів, але соромляться поразки і мріють лише про помсту.

"Повернення страху чи розуму у світову політику необхідне, необхідно повернути у світ страх перед руйнуванням, сором за злочини минулого та встановити систему колективної безпеки, в якій будуть відомі правила і в якій не буде можливості змінити виборчу волю громадян кольоровими революціями", — мовив Вулін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Сербії зробив жахливий прогноз. На його думку, у світі незабаром розпочнеться третя світова війна.