Третья мировая война скоро начнется: президент Сербии сделал чудовищный прогноз

Причина, говорит президент Сербии, в том, что "никто не хочет достичь мира"

Президент Сербии Александар Вучич сделал громкое заявление. Он убежден, что грядет "глобальная катастрофа", которая накроет весь мир через 3-4 месяца.

При этом он говорит, что виной всему война в Украине. Свои предположения он озвучил в интервью швейцарской газете Die Weltwoche.

"Я говорю не о третьей мировой войне, но о серьезной конфронтации… Я считаю, что мы недалеко от нее. Не дольше трех-четырех месяцев. И есть риск, что это произойдет раньше" — заявил Вучич.

Причина, говорит президент Сербии, в том, что "никто не хочет достичь мира".

Он пояснил, что Запад не может позволить себе проигрыш Украины. Для США и НАТО это означает ухудшение своей геополитической ситуации. Также "если Путин проиграет войну, он лично потеряет все".

"Все поставлено на карту для обеих сторон. Никто не может позволить себе поражение. Поэтому я публично заявил и не скрывал, что мы приближаемся к настоящей катастрофе", — заявил Вучич.

Он добавил, что не видит способа остановить это.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по результатам соцопроса среди американцев, они склоняются к мысли, что Третья мировая война начнется в течение следующих пяти-десяти лет. По их мнению, воевать придется против альянса Китая и России, а Украина будет одним из лучших союзников США.