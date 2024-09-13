Про сбитие ракет, самолеты для Украины и провал с боеприпасами: топ заявлений после визита Сикорского

Среди прочего, глава польского МИД прокомментировал скандальную статью про якобы отказ Польши помогать Украине снарядами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 13 сентября 2024 года, побывал в Киеве, и сделал ряд важных заявлений о поддержке Украины.

"Телеграф" проанализировал все сказанное им на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, и выделил несколько главных заявлений.

Скандал со снарядами

Gazeta Wyborсza опубликовала статью, что Польша якобы единственная со всех стран, что присоединись к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины, которая до сих пор не предоставила на это никаких средств.

Сикорский объяснил, что Польша подтверждает свое намерение внести сумму в размере 50 млн евро в этом году и 50 млн евро в следующем году: "Платеж немного задерживается, потому что предыдущий президент этого агентства (речь идет о главе Агентства стратегических резервов Польши Михала Кучмеровского — ред.) недавно попал в беду, ему предъявили обвинения, он скрылся в Лондоне и избегает экстрадиции".

Самолеты для Украины

"Мы рассматриваем возможность предоставления дополнительных партий техники, в том числе возможно самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба", — сказал Сикорский.

Украинский легион в Польше

Украина и Польша на финальной стадии переговоров о создании украинского легиона в Польше.

"Мы не будем вдаваться в подробности, чтобы не давать России дополнительную информацию и давать ей шансы на саботаж. Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории Польши", — подчеркнул Сикорский.

Деньги на ремонт для военных

Правительство Польши предложило Украине межправительственный заем более чем на 100 млн евро для закупки и ремонта польской техники, которая используется украинскими военными, на польских оборонных заводах: "Согласования между министрами финансов уже состоялись. В любой момент ссудой можно воспользоваться".

Польша может сбивать российские ракеты?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который давал пресс-конференцию вместе с Сикорским, подчеркнул, что Украина ведет дискуссию с польскими партнерами по использованию их средств ПВО для сбивания российских ракет и дронов на территории Украины.

"Прилагаем максимум усилий в работе с партнерами по построению коалиции смелости, которая создаст необходимые условия для этого решения", — сказал Сибига.

Как сообщал "Телеграф", ранее Сикорский назвал "красные линии", при пересечении которых Польша точно будет вынуждена начать сбивать российские ракеты над Украиной.