Про збиття ракет, літаки для України та провал з боєприпасами: топ заяв після візиту Сікорського

Серед іншого, голова польського МЗС прокоментував скандальну статтю про нібито відмову Польщі допомагати Україні снарядами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 13 вересня 2024 року, побував у Києві, та зробив низку важливих заяв про підтримку України.

"Телеграф" проаналізував усе сказане ним на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою і виділив кілька головних заяв.

Скандал зі снарядами

Gazeta Wyborсza опублікувала статтю, що Польща нібито єдина з усіх країн, що приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України, яка досі не надала на це коштів.

Сікорський пояснив, що Польща підтверджує свій намір внести суму у розмірі 50 млн євро цього року і 50 млн євро наступного року: "Платіж трохи затримується, тому що попередній президент цього агентства (йдеться про голову Агентства стратегічних резервів Польщі Міхала Кучмеровського — ред.)) нещодавно потрапив у біду, йому оголосили звинувачення, він зник у Лондоні і уникає екстрадиції”.

Літаки для України

"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, зокрема можливо літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", — сказав Сікорський.

Український легіон у Польщі

Україна та Польща на фінальній стадії переговорів щодо створення українського легіону у Польщі.

"Ми не вдаватимемося в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботаж. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі", — наголосив Сікорський.

Гроші на ремонт для військових

Уряд Польщі запропонував Україні міжурядову позику більш ніж на 100 млн євро для закупівлі та ремонту польської техніки, яка використовується українськими військовими, на польських оборонних заводах: "Угоди між міністрами фінансів уже відбулися. У будь-який момент позикою можна скористатися".

Польща може збивати російські ракети?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який давав пресконференцію разом із Сікорським, наголосив, що Україна веде дискусію з польськими партнерами щодо використання їх засобів ППО для збивання російських ракет та дронів на території України.

"Докладаємо максимум зусиль у роботі з партнерами щодо побудови коаліції сміливості, яка створить необхідні умови для цього рішення", — сказав Сибіга.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сікорський назвав "червоні лінії", при перетині яких Польща точно буде змушена почати збивати російські ракети над Україною.