Что означает для Украины сотрудничество России и КНДР - Анна Маляр
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Путин не планирует останавливать войну и привлекает КНДР к участию в ней
О чем свидетельствует сотрудничество РФ с Северной Кореей?
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.
В тексте есть как минимум три пункта о взаимной поддержке на случай агрессии или угрозы агрессии в отношении одного из государств.
Что это значит?
У Путина иссякают ресурсы. В первую очередь человеческие. Неважно, куда именно направят корейцев. В войне тыл так же важен, как и фронт. Ибо тыл обеспечивает фронт.
Путин сформировал, а теперь формализует свою собственную "ось зла" из целой группы государств. Таким образом, он удовлетворяет свои две амбиции — геополитическое лидерство и выводит войну на уровень "конфликта систем".
Он не планирует — ни останавливаться, ни уступать.
И главное, что это значит:
Российско-корейская военная дружба – это следствие слабости Запада и их глубокого непонимания сути путинского режима.
Источник: пост Маляр в Facebook.
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