Путин не планирует останавливать войну и привлекает КНДР к участию в ней

О чем свидетельствует сотрудничество РФ с Северной Кореей?

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей.

В тексте есть как минимум три пункта о взаимной поддержке на случай агрессии или угрозы агрессии в отношении одного из государств.

Что это значит?

У Путина иссякают ресурсы. В первую очередь человеческие. Неважно, куда именно направят корейцев. В войне тыл так же важен, как и фронт. Ибо тыл обеспечивает фронт.

Путин сформировал, а теперь формализует свою собственную "ось зла" из целой группы государств. Таким образом, он удовлетворяет свои две амбиции — геополитическое лидерство и выводит войну на уровень "конфликта систем".

Он не планирует — ни останавливаться, ни уступать.

И главное, что это значит:

Российско-корейская военная дружба – это следствие слабости Запада и их глубокого непонимания сути путинского режима.

Источник: пост Маляр в Facebook.