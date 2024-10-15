Що означає для України співробітництво Росії та КНДР - Ганна Маляр
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Путін не планує зупиняти війну і залучає КНДР до участі в неї
Про що свідчить співпраця РФ з Північною Кореєю?
Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю.
У тексті є як мінімум три пункти про взаємну підтримку на випадок агресії чи загрози агресії щодо однієї із держав.
Що це означає?
У Путіна вичерпуються ресурси. Насамперед людські. Немає значення, куди саме направлять корейців. У війні тил так само важливий як і фронт. Бо тил забезпечує фронт.
Путін сформував, а тепер формалізує свою власну "вісь зла" з цілої групи держав. Таким чином він задовільняє свої дві амбіції — геополітичне лідерство та виводить війну на рівень "конфлікту систем".
Він не планує — ні зупинятись, ні поступатись.
І головне, що це означає:
Російсько-корейська військова дружба — це наслідок слабкості Заходу та їх глибокого нерозуміння суті путінського режиму.
Джерело: пост Маляр в Facebook.
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