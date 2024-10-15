Россия собирает батальон из из корейцев из КНДР: сколько их уже и какие задачи будут выполнять

В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами

Россия формирует "особый бурятский батальон" на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады, который состоит из граждан Северной Кореи. Уже известно, сколько ориентировочно людей туда собрали.

Об этом пишет издание LIGA.net, ссылаясь на собственные источники в военной разведке. Отмечается, что примерное количество состава батальона — около 3 тысяч человек.

Источник сообщил журналистам, что в настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами.

Разведчики не исключают, что новый батальон может быть привлечен к выполнению боевых заданий вблизи Курска и Суджи в Курской области России.

Стоит добавить, что летом текущего года в Пентагоне сказали, действительно ли угроза появления армии КНДР в Украине реальна. При этом 14 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российско-украинскую войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Алексей Гетьман предположил, сколько солдат из Северной Кореи могут отправить на войну в Украину.