Нидерландский евродепутат призывает ЕС задействовать все доступные возможности для борьбы с "теневым флотом" РФ

ЕС должен задействовать все доступные возможности для борьбы с "теневым флотом" РФ и заняться более детальными техническими проверками этих судов на берегу и в море. Если что-то не так со страховкой, администрированием или явно опасное — плавание подобных судов должно быть прекращено. Ведь экологические вызовы и угрозы "теневого флота" огромны. Из-за плохого состояния танкеров они представляют собой плавучие экологические катастрофы, которые только и ждут, чтобы произойти.

Об этом заявил депутат Европейского парламента Тейс Ройтен.

"Экологические вызовы и угрозы "теневого флота", помимо катастрофического продолжения поставок горючего для российских военных сил, огромны. Суда в основном старые, плохо обслуживаются и часто недостаточно застрахованы или вообще не имеют страховки. Из-за плохого состояния танкеров они представляют собой плавучие экологические катастрофы, которые только и ждут, чтобы произойти", — отметил парламентарий.

"Морские правила и договоры о прибрежных государствах и защите берегов, окружающей среды и дикой природы должны быть использованы для противодействия угрозе "теневого флота". Экологическая угроза столь же реальна, как и опасность финансирования войны Путина за счет продолжающегося экспорта топлива. Европейский парламент по моему предложению потребовал более детальных технических проверок этих судов на берегу и в море. Если что-то не так со страховкой, администрированием или явно опасное: немедленно прекратить плавание. Наконец-то, страны-члены ЕС вместе с соответствующими союзниками по НАТО стали более настойчивыми. На данный момент санкции ЕС наложены на большее количество судов, но нам нужно сделать больше. Я выступаю за то, чтобы задействовать все доступные возможности для борьбы с "теневым флотом" РФ", — подытожил политик.

Ранее, депутат Европарламента от Финляндии Мария Гузенина заявила, что "теневой флот" РФ — это серьезный экологический вызов для ЕС. По ее мнению, Россия представляет собой серьезный экологический вызов для ЕС. Европейский союз должен играть более активную роль в борьбе с угрозой, исходящей от "теневого флота" РФ, используя свой военный потенциал и возможности береговой охраны для обеспечения строгого соблюдения санкций и экологических стандартов ЕС в области судоходства.