Нідерландський євродепутат закликає ЄС задіяти всі доступні можливості для боротьби з "тіньовим флотом" РФ

ЄС повинен задіяти всі доступні можливості для боротьби з "тіньовим флотом" РФ і зайнятися більш детальними технічними перевірками цих суден на березі та в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне — плавання подібних суден має бути припинене. Адже екологічні виклики та загрози "тіньового флоту" величезні. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають того, щоб статися.

Про це заявив депутат Європейського парламенту Тейс Ройтен.

"Екологічні виклики і загрози "тіньового флоту", крім катастрофічного продовження поставок пального для російських військових сил, — величезні. Судна здебільшого старі, погано обслуговуються і часто недостатньо застраховані або взагалі не мають страховки. Через поганий стан танкерів вони являють собою плавучі екологічні катастрофи, які тільки й чекають, щоб статися", — зазначив парламентарій.

"Морські правила і договори про прибережні держави та захист берегів, довкілля і дикої природи мають бути використані для протидії загрозі "тіньового флоту". Екологічна загроза настільки ж реальна, як і небезпека фінансування війни Путіна за рахунок експорту палива, що й досі триває. Європейський парламент за моєю пропозицією зажадав більш детальних технічних перевірок цих суден на березі і в морі. Якщо щось не так зі страховкою, адмініструванням або явно небезпечне — вони мають негайно припинити плавання. Нарешті, країни-члени ЄС разом із відповідними союзниками по НАТО стали більш наполегливими у цьому питанні. Наразі санкції ЄС накладено на більшу кількість суден, але нам потрібно зробити більше. Я виступаю за те, щоб задіяти всі доступні можливості для боротьби з "тіньовим флотом" РФ", — підсумував політик.

Раніше, депутат Європарламенту від Фінляндії Марія Гузеніна заявила, що "тіньовий флот" РФ — це серйозний екологічний виклик для ЄС. На її думку, Росія являє собою серйозний екологічний виклик для ЄС. Європейський союз має відігравати активнішу роль у боротьбі із загрозою, що походить від "тіньового флоту" РФ, використовуючи свій військовий потенціал і можливості берегової охорони для забезпечення суворого дотримання санкцій та екологічних стандартів ЄС у сфері судноплавства.