"Про США нужно забыть". Кто должен вести переговоры по Украине

Пекка Товери говорит, что причин оставлять право решения по главным вопросам именно за Штатами нет

Переговоры с Россией при посредничестве Соединенных Штатов Америки могут быть лишь пустой потерей времени. Ключевую роль в этом процессе должна на себя взять Европа.

Такое мнение депутат Европейского парламента от Финляндии Пекка Товери выразил "Телеграфу".

Вэнс (вице-президент США Джей Ди Вэнс, — ред) и Трамп (президент США Дональд Трамп, — Ред.) не понимают ни интересов безопасности США, ни вообще ничего. Нам следует просто забыть о Соединенных Штатах говорит он.

Товери отметил, что люди, которых американская сторона отправляет на переговоры, либо близки к позиции Москвы, либо же не имеют должного представления о ситуации и в целом о России и Украине.

Переговоры с Россией при посредничестве Соединенных Штатов – это полная потеря времени сказал собеседник.

Пекка Товери. Фото: Facebook

Депутат напомнил, что именно Европа фактически будет нести основную нагрузку — как финансовую, так и политическую. А потому нет никаких причин оставлять право решения по ключевым вопросам именно за Штатами.

По сути, мы будем платить за все. Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые Соединенные Штаты предоставлять не собираются. Когда дело дойдет до восстановления после войны, мы должны использовать российские замороженные активы. Но, конечно, понадобится больше, чем это. Почему мы должны позволять Соединенным Штатам принимать решения по ключевым вопросам, если именно нам нести основные расходы и ответственность? объяснил Товери.

Отвечая на вопрос о возможном выходе США из переговорного процесса летом, депутат сказал, что Европе необходимо определить свой механизм действий.

Я бы сказал, что нам нужно сесть вместе: ЕС, Великобритания, возможно, Канада и Норвегия. Создать механизм. Определить, кто будет вести переговоры. Речь идет о тех, кто лучше понимает Россию и Украину. Далее сформировать переговорную команду, представляющую все союзные страны. объяснил он.

То есть, должна быть определена единая переговорная структура союзников Украины и представитель или же спецпосланник, который уполномочен вести диалог с российской стороной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спецпредставитель Путина провел переговоры в США.